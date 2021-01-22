В Крыму оценили возможность визита первого президента Украины

Леонид Кравчук (Фото: Петр Сивков / ТАСС)

Первому президенту Украины Леониду Кравчуку стоит посетить Крым, заявили РБК члены Совета Федерации от региона. Ранее Кравчук сообщил, что хотел бы приехать на полуостров.

«Я хотел бы, чтобы он и другие руководители приехали в Крым, но не как на оккупированную территорию, а в Крым в его нынешнем статусе. Посмотрели бы своими глазами, какая там ситуация, пообщались с жителями Крыма», — отметил сенатор от Крыма Сергей Цеков.

По его мнению, Кравчук действительно не испытал бы радости от посещения республики, так как считает, что у ее жителей много проблем. «Но у нас все с точностью наоборот. Крым в составе Российской Федерации развивается, расцветает, настроение у людей, даже несмотря на пандемию, отличное. Вообще, думаю, чем больше будет приезжать в Крым граждан Украины, тем больше они будут укрепляться в правоте нашего решения», — объяснил сенатор.

Член Совфеда Ольга Ковитиди заметила, что сейчас в связи с пандемией действуют ограничения на въезд иностранных граждан в Россию, в том числе в Крым.