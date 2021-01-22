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В Крыму оценили возможность визита первого президента Украины

Леонид Кравчук
Леонид Кравчук (Фото: Петр Сивков / ТАСС)

Первому президенту Украины Леониду Кравчуку стоит посетить Крым, заявили РБК члены Совета Федерации от региона. Ранее Кравчук сообщил, что хотел бы приехать на полуостров.

«Я хотел бы, чтобы он и другие руководители приехали в Крым, но не как на оккупированную территорию, а в Крым в его нынешнем статусе. Посмотрели бы своими глазами, какая там ситуация, пообщались с жителями Крыма», — отметил сенатор от Крыма Сергей Цеков.

По его мнению, Кравчук действительно не испытал бы радости от посещения республики, так как считает, что у ее жителей много проблем. «Но у нас все с точностью наоборот. Крым в составе Российской Федерации развивается, расцветает, настроение у людей, даже несмотря на пандемию, отличное. Вообще, думаю, чем больше будет приезжать в Крым граждан Украины, тем больше они будут укрепляться в правоте нашего решения», — объяснил сенатор.

Член Совфеда Ольга Ковитиди заметила, что сейчас в связи с пандемией действуют ограничения на въезд иностранных граждан в Россию, в том числе в Крым.

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Фото:dpsuKherson / Facebook

«Поэтому приезжать в Крым можно и нужно, но, к сожалению, не сейчас. Почему нужно приезжать — потому что изменения, которые произошли в Крыму после воссоединения с Россией, настолько масштабные, что будут интересны и тем, кто давно в Крыму не был», — подчеркнула она.

Ковитиди добавила, что необходимо также подумать, в каком качестве Кравчук намерен посетить полуостров. «Если это частный визит — это один момент. Если в качестве участника иностранной делегации, то в данном случае решение о пребывании иностранных официальных лиц принимается в установленном законом порядке Министерством иностранных дел», — заключила сенатор.

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Леонид Кравчук в интервью телеканалу «Крым 24» сообщил, что хотел бы посетить регион, но сейчас редко совершает дальние поездки. «С учетом ситуации, которая сейчас в Крыму, я не думаю, что эта поездка моя принесет мне большое удовлетворение», — заявил он.

Крым Совет Федерации Леонид Кравчук Украина новости
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