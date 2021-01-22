В Крыму оценили возможность визита первого президента Украины
Первому президенту Украины Леониду Кравчуку стоит посетить Крым, заявили РБК члены Совета Федерации от региона. Ранее Кравчук сообщил, что хотел бы приехать на полуостров.
«Я хотел бы, чтобы он и другие руководители приехали в Крым, но не как на оккупированную территорию, а в Крым в его нынешнем статусе. Посмотрели бы своими глазами, какая там ситуация, пообщались с жителями Крыма», — отметил сенатор от Крыма Сергей Цеков.
По его мнению, Кравчук действительно не испытал бы радости от посещения республики, так как считает, что у ее жителей много проблем. «Но у нас все с точностью наоборот. Крым в составе Российской Федерации развивается, расцветает, настроение у людей, даже несмотря на пандемию, отличное. Вообще, думаю, чем больше будет приезжать в Крым граждан Украины, тем больше они будут укрепляться в правоте нашего решения», — объяснил сенатор.
Член Совфеда Ольга Ковитиди заметила, что сейчас в связи с пандемией действуют ограничения на въезд иностранных граждан в Россию, в том числе в Крым.