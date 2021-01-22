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Первый президент Украины сообщил о желании посетить Крым

Леонид Кравчук
Леонид Кравчук (Фото: Zuma / Global Look Press)

Первый президент Украины, представитель Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук сообщил о желании посетить Крым.

В интервью телеканалу «Крым 24» он утвердительно ответил на вопрос о желании лично приехать на полуостров и оценить обстановку, однако отметил, что сейчас он редко совершает дальние поездки.

«С учетом ситуации, которая сейчас в Крыму, я не думаю, что эта поездка моя принесет мне большое удовлетворение. Я не думаю, что эта поездка могла бы быть позитивно оценена и российской стороной», — добавил Кравчук.

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Леонид Кравчук

Ранее в январе первый украинский президент заявил, что Киев готов к компромиссам с Россией по Крыму, но счел недопустимыми требования в форме диктата и обвинений.

По словам Кравчука, путем переговоров можно урегулировать ряд вопросов, в том числе с поставкой воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу, который Украина перекрыла в 2014 году.

В то же время он напомнил, что мировое сообщество не считает присоединение Крыма к России добровольным, и призвал Москву «ответить за это».

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В марте 2014 года полуостров вошел в состав России по результатам референдума, на котором за присоединение высказались более 95% принявших участие в голосовании. Украина его итоги не признает и считает произошедшее аннексией. В Москве неоднократно заявляли, что вопрос Крыма исторически закрыт.

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