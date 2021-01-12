Украинца задержали за попытку проехать в Крым без прохождения контроля

Фото: dpsuKherson / Facebook

В районе украинского контрольно-пропускного пункта «Чонгар» водитель пытался на машине прорваться в Крым. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Как указывает ведомство, водителем внедорожника Nissan X-Trail оказался 29-летний житель Запорожья. На выезде из контрольно-пропускного пункта он не разрешил пограничникам осмотреть свою машину и заперся внутри. После этого водитель направил автомобиль в сторону выезда.

В районе выездного шлагбаума он дважды пытался протаранить дорожный блокиратор. После этого пограничники вытащили его из салона автомобиля и задержали. Как указывают в ведомстве, водитель «не останавливался и без машины: вел себя неадекватно, оказывал сопротивление, ругался и угрожал правоохранителям».

Мужчину привлекли к административной ответственности за нарушение режимных правил в контрольном пункте въезда—выезда и неповиновение распоряжению пограничников.