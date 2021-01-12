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Украинца задержали за попытку проехать в Крым без прохождения контроля

Фото: dpsuKherson / Facebook
Фото: dpsuKherson / Facebook

В районе украинского контрольно-пропускного пункта «Чонгар» водитель пытался на машине прорваться в Крым. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Как указывает ведомство, водителем внедорожника Nissan X-Trail оказался 29-летний житель Запорожья. На выезде из контрольно-пропускного пункта он не разрешил пограничникам осмотреть свою машину и заперся внутри. После этого водитель направил автомобиль в сторону выезда.

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В районе выездного шлагбаума он дважды пытался протаранить дорожный блокиратор. После этого пограничники вытащили его из салона автомобиля и задержали. Как указывают в ведомстве, водитель «не останавливался и без машины: вел себя неадекватно, оказывал сопротивление, ругался и угрожал правоохранителям».

Мужчину привлекли к административной ответственности за нарушение режимных правил в контрольном пункте въезда—выезда и неповиновение распоряжению пограничников.

С началом пандемии Украина закрыла границы с Крымом, но в конце августа возобновила работу контрольно-пропускных пунктов. При этом были внесены изменения в правила пересечения границы. Теперь иностранцам и лицам без гражданства, которые въезжают на Украину со стороны Севастополя, самопровозглашенных ЛНР и ДНР надо иметь страховой полис, который будет покрывать расходы, связанные с лечением коронавируса на срок пребывания в стране.

При этом абсолютно всем приезжим с этих регионов необходимо пройти двухнедельную самоизоляцию.

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