В Нижневартовске пассажирский самолет совершил внеплановую посадку

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 74,36 (+0,99) Инвестиции, 12:37
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 90,41 (+1,44) Инвестиции, 12:37
Как купить одежду с помощью цифровой примерочной Индустрия 4.0, 17:20  Панорамный тур: чем привлечь зумеров и альфа в розничные магазины РБК и МегаФон, 17:18 «Дом.рф» признал льготную ипотеку молодежным продуктом Недвижимость, 17:15 Организаторы назвали новую дату боя между Чудиновым и Чилембой Спорт, 17:05 Еще одного норильского чиновника задержали после схода лавины Общество, 17:03 Под конец 2020 года россияне купили валюту почти на $5 млрд Финансы, 16:57 Bloomberg узнал о схеме поставки венесуэльской нефти в Китай Бизнес, 16:51 Как Байден и другие президенты меняли Овальный кабинет. Фотогалерея Общество, 16:50  Алексей Березуцкий присоединился к брату в тренерском штабе ЦСКА Спорт, 16:49 Каким будет стадион на месте рухнувшего в Петербурге спорткомплекса Недвижимость, 16:40 Александр Логинов выиграл гонку на этапе Кубка мира по биатлону Спорт, 16:40 Экс-акционер банка Прохорова заявил о потере доли без компенсации Финансы, 16:37 Лукашенко исключил возможность Белоруссии «рухнуть на колени» Политика, 16:36 Каких ошибок стоит избегать при внедрении искусственного интеллекта Pro, 16:34
Общество ,  
0 

В Нижневартовске пассажирский самолет совершил внеплановую посадку

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Самолет S7 Airlines 5336, летевший из Нового Уренгоя в Новосибирск, сел в Нижневартовске по техническим причинам, сообщили РБК в справочной аэропорта Нижневартовска.

«Сел по технической причине. Летел в Новосибирск из Нового Уренгоя. От нас вылет планируется в 20:20», — сказали в справочной.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу Уральской транспортной прокуратуры сообщает, что причиной посадки стал отказ датчиков системы шасси. На борту воздушного судна — 51 пассажир (детей среди них нет) и четыре члена экипажа. Согласно данным ведомства, посадку произвели в штатном режиме, передает агентство. Пострадавших нет.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании S7.

В Таганроге арестовали обвиняемого в краже из «самолета Судного дня»
Общество
Самолет Ил-80

Ранее, 16 января, посадку с поврежденной стойкой шасси совершил самолет, летевший из Антальи в Москву. Воздушное судно приземлилось в Шереметьево. Посадка прошла в штатном режиме.

По данным «Интерфакса», на борту самолета было 186 пассажиров, а также шесть членов экипажа. Никто из них при посадке не пострадал. Само воздушное судно отбуксировали к месту стоянки.

Читайте на РБК Pro
Потрошитель брендов: как бухгалтер сделал 74 работника миллионерами Как бухгалтеру избежать ответственности по долгам компании Какие сотрудники не дают компаниям погибнуть Чем закончится для BMW и Volkswagen дружба с Китаем

новости самолет S7 Airlines Новый Уренгой Новосибирск
Материалы по теме
Новый российский самолет МС-21 выкатился за пределы полосы в Жуковском
Общество
Росавиация уведомила авиакомпании о приостановке рейсов в Британию
Общество
Хитроу потерял звание самого загруженного аэропорта по итогам 2020 года
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter