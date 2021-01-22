В Нижневартовске пассажирский самолет совершил внеплановую посадку

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Самолет S7 Airlines 5336, летевший из Нового Уренгоя в Новосибирск, сел в Нижневартовске по техническим причинам, сообщили РБК в справочной аэропорта Нижневартовска.

«Сел по технической причине. Летел в Новосибирск из Нового Уренгоя. От нас вылет планируется в 20:20», — сказали в справочной.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу Уральской транспортной прокуратуры сообщает, что причиной посадки стал отказ датчиков системы шасси. На борту воздушного судна — 51 пассажир (детей среди них нет) и четыре члена экипажа. Согласно данным ведомства, посадку произвели в штатном режиме, передает агентство. Пострадавших нет.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании S7.