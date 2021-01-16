В Шереметьево сел самолет с поврежденным шасси

В московском аэропорту Шереметьево приземлился пассажирский самолет с поврежденной стойкой шасси. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет ТАСС. Об успешной посадке лайнера также сообщает «Интерфакс».

По данным ТАСС, самолет следовал рейсом из Антальи в Москву. Посадка прошла штатно, сейчас специалисты уточняют все обстоятельства поломки.

«Интерфакс» сообщает, что на борту находились 186 пассажиров и шестеро членов экипажа, при посадке никто из них не пострадал. Самолет с поврежденным шасси был отбуксирован к месту стоянки.

Ранее 13 января в Шереметьево успешно сел Airbus авиакомпании «Аэрофлот», у которого сработал датчик отказа тормозной системы. Самолет летел в столицу из Владивостока.