Камалу Харрис с супругом временно переселили из-за ремонта резиденции

Даг Эмхофф и Камала Харрис (Фото: J. Scott Applewhite / AP)

Вице-президент США Камала Харрис и ее супруг Даг Эмхофф будут недолгое время проживать в гостевом доме главы государства через дорогу от Белого дома, сообщила изданию Politico официальный представитель Харрис Симона Сандерс.

Харрис переселится в дом на территории военно-морской обсерватории США, который является официальной резиденцией вице-президента страны, не сразу после инаугурации, а немного позже, 26 января, из-за необходимости завершить ее ремонт.

Уточняется, что в доме необходимо починить дымовую трубу и совершить некоторые другие изменения.

Гостевой дом президента, или особняк Блэра, был построен в XIX веке. Перед инаугурацией одну ночь там провел избранный президент США Джо Байден.