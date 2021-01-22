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Камалу Харрис с супругом временно переселили из-за ремонта резиденции

Даг Эмхофф и Камала Харрис
Даг Эмхофф и Камала Харрис (Фото: J. Scott Applewhite / AP)

Вице-президент США Камала Харрис и ее супруг Даг Эмхофф будут недолгое время проживать в гостевом доме главы государства через дорогу от Белого дома, сообщила изданию Politico официальный представитель Харрис Симона Сандерс.

Харрис переселится в дом на территории военно-морской обсерватории США, который является официальной резиденцией вице-президента страны, не сразу после инаугурации, а немного позже, 26 января, из-за необходимости завершить ее ремонт.

Уточняется, что в доме необходимо починить дымовую трубу и совершить некоторые другие изменения.

Как прошла инаугурация Джо Байдена. Фоторепортаж
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Гостевой дом президента, или особняк Блэра, был построен в XIX веке. Перед инаугурацией одну ночь там провел избранный президент США Джо Байден.

Ранее, во время Второй мировой войны, в особняке жил президент Гарри Трумен также из-за ремонта его официальной резиденции (Белого дома).

Камала Харрис дала присягу вице-президента США на инаугурации президента США 20 января. Она стала первой женщиной на этом посту. Байден выбрал дочку иммигранта с Ямайки и иммигрантки из Индии на этот пост также и для того, чтобы символизировать обновление Демократической партии и ее внимание к темнокожим людям.

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