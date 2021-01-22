Покупатели в конце года реже ходили в продуктовые магазины

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В октябре-декабре 2020 года поток покупателей в продовольственной рознице продолжил снижаться, зафиксировал крупнейший российский ретейлер X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»). В четвертом квартале трафик в сопоставимых магазинов снизился во всех форматах по сравнению с показателями аналогичного периода 2019 года. У сети «Пятерочка», позиционирующейся как магазины «у дома», поток покупателей снизился на 5,9%, в супермаркетах «Перекресток» — на 15,2%, в гипермаркетах «Карусель» — на 19,4%.

На фоне снижения трафика в четвертом квартале продолжал расти средний чек: на 13,6% в «Пятерочке», на 17,8% в «Перекрестке» и на 11,6% в «Карусели». На фоне пандемии коронавируса покупатели посещают магазины реже, но при этом совершают больше покупок, отмечает ретейлер.

Снижение трафика в своих магазинах X5 Retail Group, равно как и другие сети, фиксирует с весны 2020 года, когда в стране начали вводиться ограничительные меры, связанные с борьбой с коронавирусной инфекцией. Второй этап ограничений в российских регионах стартовал в ноябре прошлого года.

В прошлом году чистая розничная выручка X5 Retail Group выросла на 14,3%, до 1,97 трлн руб. Основным драйвером роста были продажи в магазинах формата «у дома» на фоне перетока трафика из традиционных форматов и гипермаркетов. Выручка цифровых бизнесов X5 («Перекресток Впрок», экспресс-доставка и сервис 5Post) в прошлом году увеличилась более чем в 4,5 раза, до 20,1 млрд руб.