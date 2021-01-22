Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» перенесли

Премьеру 25-го фильма об агенте британской разведки Джеймсе Бонде «Не время умирать» в третий раз перенесли. Премьера состоится в октябре 2021 года, сообщается на официальном сайте фильма.

«Фильм «Не время умирать» выйдет в прокат 8 октября 2021 года», —говорится в сообщении.

Фильм с Дэниелом Крейгом в главной роли изначально должен был выйти весной 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса дату премьеры сначала перенесли на ноябрь, а позднее на 2 апреля 2021 года.

Режиссером новой части бондианды выступил Кэри Фукунага. В фильме, помимо Дэниела Крейга, сыграли Рами Малек, Леа Сейду и Лашана Линч. Певица Билли Айлиш выпустила клип на песню No Time To Die, которая станет главным саундтреком «Не время умирать».