Врач назвал минимальным риск заражения COVID во время крещенских купаний

Риск заражения коронавирусной инфекций COVID-19 во время крещенских купаний является минимальным. Об этом сообщил в беседе с «РИА Новости» врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Эксперт объяснил это тем, что на морозе вирус передается реже, а происходящий во время погружения в ледяную воду выброс адреналина и специфических элементов, стимулирующих иммунитет, не позволит вирусу проникнуть в организм во время погружения в холодную воду.

«Резкий всплеск иммунитета на корню губит различные вирусы и бактерии. А на морозе вирус передается значительно реже. Это сводит в принципе почти на ноль шанс заразиться», — сказал Тимаков.

Помимо этого, риск заражения коронавирусом через воду отсутствует, потому что вода не является источником инфекции. Врач добавил, что купание должно проводиться в оборудованных местах, после процедуры следует выпить горячий чай, чтобы согреться.