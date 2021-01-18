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Врач назвал минимальным риск заражения COVID во время крещенских купаний

Риск заражения коронавирусной инфекций COVID-19 во время крещенских купаний является минимальным. Об этом сообщил в беседе с «РИА Новости» врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Эксперт объяснил это тем, что на морозе вирус передается реже, а происходящий во время погружения в ледяную воду выброс адреналина и специфических элементов, стимулирующих иммунитет, не позволит вирусу проникнуть в организм во время погружения в холодную воду.

«Резкий всплеск иммунитета на корню губит различные вирусы и бактерии. А на морозе вирус передается значительно реже. Это сводит в принципе почти на ноль шанс заразиться», — сказал Тимаков.

Помимо этого, риск заражения коронавирусом через воду отсутствует, потому что вода не является источником инфекции. Врач добавил, что купание должно проводиться в оборудованных местах, после процедуры следует выпить горячий чай, чтобы согреться.

Как в регионах будет организовано купание на Крещение
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Фото:Дмитрий Ловецкий / AP

Православные христиане встретят Крещение Господне в ночь на 19 января. По традиции этот праздник сопровождается массовым погружением в освещенную воду.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский в беседе с РБК сообщил, что вероятность заражения коронавирусом в проруби минимальна. По его словам, риск заражения вирусом существенно возрастает при нахождении в помещениях для подготовки к крещенским купаниям.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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