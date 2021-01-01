Врач назвал способ снизить риск заражения коронавирусом

Самому большому риску заражения коронавирусной инфекцией подвергаются люди, которые находятся в закрытых помещениях, однако хорошая вентиляция может помочь избежать заболевания. Об этом сообщил в интервью радио Sputnik врач-иммунолог Владислав Жемчугов.



«В транспорте, кроме ношения масок, должна быть усиленная вентиляция. Нельзя ни в коем случае выключать кондиционеры в вагонах метро, а наоборот, усилить мощность нужно», — сказал Жемчугов.

По его словам, также нужно включать вентиляцию с подогревом и фильтрацией в автобусах и в другом общественном транспорте.

На работе и в квартире необходимо чаще проветривать помещения и не забывать о влажной уборке. Так можно снизить концентрацию патогенов в воздухе, добавил врач.

В России, по данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, с начала эпидемии коронавирусом заразились 2,5 млн человек (плюс 26 097 за сутки). Из них выздоровели 1,98 млн заболевших, умерли — 44 159.