В Кузбассе из-за пожара в шахте эвакуировали горняков

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Горняков шахты «Шерегешская» в Кемеровской области эвакуировали из-за пожара. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свой источник. Также со ссылкой на источник об этом пишет ТАСС.

«Пожар произошел в расположенной под землей бытовке. Его уже удалось потушить. На поверхность выводятся порядка 200 горняков», — рассказал источник «Интерфакса». По предварительным данным, никто из шахтеров не пострадал. ТАСС уточняет, что эвакуировали 188 горняков.

В ГУ МЧС по Кемеровской области РБК не смогли прокомментировать ситуацию, посоветовав обратиться в «ЕВРАЗ Западно-Сибирский металлургический комбинат», которому принадлежит Шерегешский рудник. РБК направил запрос в «ЕВРАЗ Западно-Сибирский металлургический комбинат».

Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Таштагольского района, в шахте велись сварочные работы, произошло задымление. Проводится проветривание шахты. Ситуация находится на контроле у муниципальных властей.