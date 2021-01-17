В Туве при обрушении в шахте погиб рабочий

Фото: МЧС России

Один рабочий погиб во время обрушения шахты в республике Тыва. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального МЧС.

«В 10:55 17 января 2021 года произошло обрушение выработки в одной из шахт горно-обогатительного комбината расположенной на территории Тоджинского района. Спасатели ВГСЧ в 11:35 извлекли из-под завалов без вести пропавшего», — говорится в сообщении.

Следственный комитет республики начал доследственную проверку по ч. 2 ст. 216 УК (нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

«17 января 2021 года около 10 часов произошло обрушение выработки в одной из шахт ООО «Лунсин» расположенного на территории Тоджинского района республики. По предварительной информации на выработке в шахте всего находилось 42 работника. Непосредственно на участке, где произошло обрушение, находилось три работника, двое из которых вышли самостоятельно. Тело пропавшего без вести работника без признаков жизни из-под завалов извлекли спасатели», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

9 января 188 горняков шахты «Шерегешсая» в Кемеровской области эвакуировали из-за пожара. В тот раз удалось обойтись без жертв.