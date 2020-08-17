Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 августа
USD ЦБ: 73,22 (-0,39) Инвестиции, 14 авг, 14:58
Курс евро на 15 августа
EUR ЦБ: 86,41 (-0,63) Инвестиции, 14 авг, 14:58
Дегтярев уволил главу Минздрава Хабаровского края Политика, 07:30 Россельхознадзор рассказал о создании вакцины от COVID-19 для кошек Бизнес, 07:00 Названа доля находящихся в напряженных отношениях с начальством россиян Общество, 07:00 Искусство small talk в разных городах мира РБК Стиль и glo, 06:56 Эксперты назвали регионы России с самым доступным бензином Экономика, 06:56 Опрос показал сокращение отставания Трампа от Байдена среди избирателей Политика, 06:10 Данкверт — РБК: «Ввозящие санкционку стали действовать более изощренно» Бизнес, 06:00 Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в ответ на атаки из сектора Газа Политика, 05:36 СМИ узнали об идее ввести выходной для родителей первоклассников Общество, 05:09 Правительство предложит продлить надбавки врачам за работу с COVID-19 Общество, 05:07 Ученые назвали лучший материал одежды для защиты от коронавируса Общество, 04:30 О чем поговорить с британцами кроме дождя и чая РБК Стиль и glo, 04:16 Четыре человека погибли в ДТП в Хабаровском крае Общество, 04:04 Число жертв коронавируса в США превысило 170 тыс. Общество, 03:42
Общество ,  
0 

Названа доля находящихся в напряженных отношениях с начальством россиян

Большинство жителей России (80%) сообщили, что они довольны своими отношениями с начальством на работе, о напряженных отношениях с руководством говорят 20%. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного специалистами сервиса «Работа.ру», которые есть у РБК.

Согласно его данным, 57% респондентов отметили, что имеют нейтральные формальные отношения со своим руководителем. Еще 23% участников исследования указали, что дружат с начальством, а 20% опрошенных признались, что состоят с руководством в напряженных отношениях.

Говоря о взаимоотношениях с начальством, 30% респондентов ответили, что у них сложились напряженные отношения с начальством. Кроме того, 30% опрошенных указали, что руководитель урезал им зарплату или лишал их премии.

Остальные 26% респондентов ответили, что они вынуждены задерживаться на работе и перерабатывать. Еще 12% участников исследования ответили, что из-за плохих взаимоотношений руководитель отказал им в отпуске или отгуле, а 7% респондентов — что им задерживают зарплату.

Крупнейший в России работодатель разработает схему дистанционной работы
Бизнес
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

При этом четверть респондентов сообщили, что их личные плохие отношения с начальством не оказывают никакого негативного влияния на работу и карьеру.

Согласно данным опроса, 15% респондентов ответили, что благодаря дружбе с работодателем они могут чаще отпрашиваться, опаздывать или уходить с работы пораньше.

Читайте на РБК Pro
Как не обижаться на работу: Марисса Майер — о риске выгорания Меньше секса: как устаревшие принципы губят Victoria’s Secret — Bloomberg «Собеседования — прошлый век»: Дон Тапскотт — об эффективном рекрутинге Видишь, я дарю: как заработать на необычных корпоративных подарках

Еще 14% участников исследования указали, что благодаря хорошим личным отношениям с руководством они регулярно получают премии, а 5% респондентов благодаря такой дружбе даже получили повышение. При этом 66% жителей России не отметили никакого особого влияния дружеских отношений с руководством на их работу.

Опрос проводился в августе текущего года среди более 4900 респондентов из всех регионов страны в возрасте старше 18 лет.

Теги: опрос, россияне, работодатели
Материалы по теме
Большинство работодателей отказались сохранить удаленку после пандемии
Бизнес
Студенты назвали самые привлекательные места для работы
Бизнес
Эксперты назвали популярных работодателей у российских специалистов
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter