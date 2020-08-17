Названа доля находящихся в напряженных отношениях с начальством россиян

Большинство жителей России (80%) сообщили, что они довольны своими отношениями с начальством на работе, о напряженных отношениях с руководством говорят 20%. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного специалистами сервиса «Работа.ру», которые есть у РБК.

Согласно его данным, 57% респондентов отметили, что имеют нейтральные формальные отношения со своим руководителем. Еще 23% участников исследования указали, что дружат с начальством, а 20% опрошенных признались, что состоят с руководством в напряженных отношениях.

Говоря о взаимоотношениях с начальством, 30% респондентов ответили, что у них сложились напряженные отношения с начальством. Кроме того, 30% опрошенных указали, что руководитель урезал им зарплату или лишал их премии.

Остальные 26% респондентов ответили, что они вынуждены задерживаться на работе и перерабатывать. Еще 12% участников исследования ответили, что из-за плохих взаимоотношений руководитель отказал им в отпуске или отгуле, а 7% респондентов — что им задерживают зарплату.