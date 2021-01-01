Треть работодателей заявили о намерении повысить зарплаты сотрудникам

Почти треть российских работодателей хотят в предстоящем году повысить зарплаты своим сотрудникам. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру», передает «РИА Новости».

Сервис опросил более 1,5 тыс. респондентов.

По данным исследования, повысить зарплаты в 2021 году планируют 32% российских работодателей. Еще 35% респондентов отметили, что в наступающем году намерены расширять штат. Столько же представителей бизнеса заявили о планах открыть новые направления деятельности.

Активное обучение работников планируют 23% участников опроса, увеличение бюджета на рекламу и маркетинг — 19% . Помимо этого, 15% работодателей введут новую систему премирования сотрудников, а 9% — расширят список нематериальных бонусов, следует из отчета.