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Треть работодателей заявили о намерении повысить зарплаты сотрудникам

Почти треть российских работодателей хотят в предстоящем году повысить зарплаты своим сотрудникам. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру», передает «РИА Новости».

Сервис опросил более 1,5 тыс. респондентов.

По данным исследования, повысить зарплаты в 2021 году планируют 32% российских работодателей. Еще 35% респондентов отметили, что в наступающем году намерены расширять штат. Столько же представителей бизнеса заявили о планах открыть новые направления деятельности.

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Фото:Денис Гришкин / АГН «Москва»

Активное обучение работников планируют 23% участников опроса, увеличение бюджета на рекламу и маркетинг — 19% . Помимо этого, 15% работодателей введут новую систему премирования сотрудников, а 9% — расширят список нематериальных бонусов, следует из отчета.

Как сообщала в конце октября «Работа.ру», 22% опрошенных руководителей российских компаний рассказали, что им приходилось грозить сотрудникам понижением зарплат. Они сочли это единственной возможностью мотивировать персонал работать лучше.

Еще 39% респондентов отмечали, что им пока не приходилось угрожать сотрудникам таким образом, но они не исключают, что могли бы так поступить.

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