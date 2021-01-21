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Крым из-за холодов побил 30-летний рекорд электропотребления

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Специалисты зафиксировали рекорд электропотребления в энергосистеме Крыма и Севастополя за 30 лет. Об этом сообщается на сайте регионального филиала Системного оператора единой энергетической системы («СО ЕЭС»).

«В часы утреннего максимума нагрузки потребления электрической мощности в крымской энергосистеме достигло 1569 МВт. Это на 78 МВт выше значения предыдущего исторического максимума потребления, который был зафиксирован 10 января 1991 года в 19 часов», — уточнили в филиале.

Специалисты связали это с похолоданием. Накануне, 20 января, температура опустилась до минус 5,8 градуса, что более чем на 6 градусов ниже температурной нормы. Кроме того, с 18 января ежедневно наблюдалась превышение исторического максимума нагрузок.

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Тем не менее система работала стабильно, так как заранее при подготовке был сформирован резерв мощности генерирующего оборудования.

В 2015 году Минэнерго заключило контракт на постройку энергомоста в Крым, до этого поставки энергии осуществлялись в Крым только с территории Украины. Цена строительства моста составила 47 млрд руб. В мае 2016 года заработала последняя, четвертая нитка энергомоста.

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