Крым из-за холодов побил 30-летний рекорд электропотребления

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Специалисты зафиксировали рекорд электропотребления в энергосистеме Крыма и Севастополя за 30 лет. Об этом сообщается на сайте регионального филиала Системного оператора единой энергетической системы («СО ЕЭС»).

«В часы утреннего максимума нагрузки потребления электрической мощности в крымской энергосистеме достигло 1569 МВт. Это на 78 МВт выше значения предыдущего исторического максимума потребления, который был зафиксирован 10 января 1991 года в 19 часов», — уточнили в филиале.

Специалисты связали это с похолоданием. Накануне, 20 января, температура опустилась до минус 5,8 градуса, что более чем на 6 градусов ниже температурной нормы. Кроме того, с 18 января ежедневно наблюдалась превышение исторического максимума нагрузок.

Тем не менее система работала стабильно, так как заранее при подготовке был сформирован резерв мощности генерирующего оборудования.