Аксенов назначил нового главу Минэнерго Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов назначил новым министром топлива и энергетики республики Евгения Рукавишникова, соответствующий указ опубликован на сайте регионального правительства.

Вице-премьер республики Игорь Михайличенко уже представил Рукавишникова коллективу министерства. На этой должности он сменил Вадима Белика, который руководил ведомством с июля 2017 года. Накануне, 19 декабря, Аксенов подписал указ о его увольнении.

Евгению Рукавишникову 55 лет. Сначала он работал автослесарем, затем занимал различные должности оперативного персонала на ТЭЦ в Иркутске и Челябинске, сообщил портал Elec.ru. В 1999-2013 годах работал в управлениях Ростехнадзора по Челябинской области, затем два года был заместителем начальника управления государственного энергетического надзора Ростехнадзора. С 2015 года Рукавишников занимал должность первого замгендиректора магистральных электросетей Урала.

В начале декабря Аксенов назначил шесть новых министров Крыма. Среди них — министр экономического развития; министр образования, науки и молодежи; министр имущественных и земельных отношений; министр строительства и архитектуры, а также главы минтранса и минкультуры.