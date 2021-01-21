В Комитете солдатских матерей назвали обоснованным приговор Шамсутдинову

Рамиль Шамсутдинов (справа) (Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС)

Приговор Рамилю Шамсутдинову, расстрелявшему в воинской части в Забайкальском крае восемь человек, является обоснованным, заявил РБК юрист Комитета солдатских матерей России Александр Латынин.

«24 года 6 месяцев, я считаю, достаточно обоснованный срок в тех рамках, который суд мог дать», — сказал Латынин. По его словам, тем не менее в комитете ожидали пожизненного лишения свободы для Шамсутдинова. Латынин добавил, что суд дал такой срок, поскольку ранее был вынесен вердикт суда присяжных. Присяжные в декабре решили, что Шамсутдинов заслуживает снисхождения, это означает, что его не могли приговорить к пожизненному сроку.

«Является ли Рамиль Шамсутдинов убийцей или нет? По версии Комитета солдатских матерей России, конечно же да. Давайте оценивать события с последствиями. Даже если предположить, что к Шамсутдинову применялись неуставные отношения, каждому военнослужащему раз в неделю выдается сотовый телефон, у Шамсутдинова данный телефон был, он имел возможность позвонить и сообщить кому-то из родственников. Сделал ли он это? Нет», — отметил он.

Латынин также добавил, что приговоренный мог рассказать о возникших проблемах командованию воинской части или самовольно покинуть воинскую часть, чтобы добраться до ближайших органов военной юстиции и заявить о причинах своих действий. «Но и это им сделано не было. Он пошел на радикальные, крайние меры, которые вылились в расстрел десятерых военнослужащих. На такие меры может пойти только человек, который является убийцей», — пояснил Латынин.