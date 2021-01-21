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В Комитете солдатских матерей назвали обоснованным приговор Шамсутдинову

Рамиль Шамсутдинов (справа)
Рамиль Шамсутдинов (справа) (Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС)

Приговор Рамилю Шамсутдинову, расстрелявшему в воинской части в Забайкальском крае восемь человек, является обоснованным, заявил РБК юрист Комитета солдатских матерей России Александр Латынин.

«24 года 6 месяцев, я считаю, достаточно обоснованный срок в тех рамках, который суд мог дать», — сказал Латынин. По его словам, тем не менее в комитете ожидали пожизненного лишения свободы для Шамсутдинова. Латынин добавил, что суд дал такой срок, поскольку ранее был вынесен вердикт суда присяжных. Присяжные в декабре решили, что Шамсутдинов заслуживает снисхождения, это означает, что его не могли приговорить к пожизненному сроку.

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«Является ли Рамиль Шамсутдинов убийцей или нет? По версии Комитета солдатских матерей России, конечно же да. Давайте оценивать события с последствиями. Даже если предположить, что к Шамсутдинову применялись неуставные отношения, каждому военнослужащему раз в неделю выдается сотовый телефон, у Шамсутдинова данный телефон был, он имел возможность позвонить и сообщить кому-то из родственников. Сделал ли он это? Нет», — отметил он.

Латынин также добавил, что приговоренный мог рассказать о возникших проблемах командованию воинской части или самовольно покинуть воинскую часть, чтобы добраться до ближайших органов военной юстиции и заявить о причинах своих действий. «Но и это им сделано не было. Он пошел на радикальные, крайние меры, которые вылились в расстрел десятерых военнослужащих. На такие меры может пойти только человек, который является убийцей», — пояснил Латынин.

Ранее 2-й Восточный окружной военный суд приговорил рядового срочной службы Рамиля Шамсутдинова к 24 годам и 6 месяцам колонии строгого режима по статьям «Убийство двух и более лиц» и «Покушение на убийство двух лиц».

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Осенью 2019 года Шамсутдинов открыл стрельбу по сослуживцам в воинской части 54160 в поселке Горном. Ранены были десять человек, восемь из них погибли. В Минобороны заявляли, что поступок рядового связан с нервным срывом. Сам Шамсутдинов объяснял его издевательствами со стороны старших по званию.

СК установил, что в воинской части имели место неуставные отношения, и завел уголовное дело, по которому устроивший стрельбу срочник и еще несколько человек проходят потерпевшими. За издевательства над Шамсутдиновым к условному сроку приговорили Руслана Мухатова.

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