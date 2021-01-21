Минздрав сообщил о состоянии пострадавших в ДТП в Электростали

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После столкновения рейсового автобуса со зданием кинотеатра в Электростали в больницу доставили восемь человек, семерых из них отправили на амбулаторное лечение. Об этом РБК сообщили в пресс-службе минздрава Московской области.

«В результате аварии в Электростали восемь человек были доставлены в Ногинскую больницу. Один пострадавший госпитализирован для оказания стационарной медицинской помощи, и семь отпущены на амбулаторное лечение», — сказали в пресс-службе.

«РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального минтранса передает, что водитель автобуса стал останавливаться перед нерегулируемым переходом, но не справился с управлением. На линии водитель находился после двухдневного отдыха, он прошел медицинский осмотр. На предприятии мужчина работает более 30 лет.

Автобус врезался в кинотеатр в Электростали утром в четверг, 21 января. Как сообщила РБК начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, пострадали в результате ДТП десять человек. Всего в автобусе находились 23 человека.