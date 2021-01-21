В подмосковной Электростали автобус врезался в кинотеатр

Фото: ГУ МЧС по Московской области

В подмосковном городе Электросталь автобус врезался в здание, в результате пострадали шесть человек. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

«В 8:10 в городе Электросталь, улица Тевосяна водитель автобуса совершил наезд на здание», — сказали в пресс-службе.

«В настоящее время оказывается медицинская помощь на месте ДТП. Остальные пассажиры убыли к месту следования другим транспортом», — уточняется на сайте главка. В МЧС добавили, что разлива топлива и возгорания транспортного средства не произошло.

По данным «РИА Новости» и ТАСС, автобус врезался в здание кинотеатра. Источник «Интерфакса» сообщил, что водитель не справился с управлением, наехав на наледь на дороге. По данным источников агентств, число пострадавших достигло десяти.