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Общество ,  
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В подмосковной Электростали автобус врезался в кинотеатр

Фото: ГУ МЧС по Московской области
Фото: ГУ МЧС по Московской области

В подмосковном городе Электросталь автобус врезался в здание, в результате пострадали шесть человек. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

«В 8:10 в городе Электросталь, улица Тевосяна водитель автобуса совершил наезд на здание», — сказали в пресс-службе.

«В настоящее время оказывается медицинская помощь на месте ДТП. Остальные пассажиры убыли к месту следования другим транспортом», — уточняется на сайте главка. В МЧС добавили, что разлива топлива и возгорания транспортного средства не произошло.

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Фото:пресс-служба ГКУ «РО ПСС»

По данным «РИА Новости» и ТАСС, автобус врезался в здание кинотеатра. Источник «Интерфакса» сообщил, что водитель не справился с управлением, наехав на наледь на дороге. По данным источников агентств, число пострадавших достигло десяти.

Ранее в подмосковном поселке Обухово автобус врезался в частный дом, после чего загорелся. Пассажиров в нем не было, пострадал водитель.

ДТП автобус Подмосковье новости
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