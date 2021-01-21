Шварценеггер привился от коронавируса

Видео: schwarzenegger/twitter

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Актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер сделал прививку от коронавируса и призвал последовать его примеру, обратившись к подписчикам с фразой из фильма «Терминатор 2». Соответствующее видеосообщение он разместил в Twitter.

«Идем со мной, если хочешь жить!» — процитировал он свою знаменитую фразу из «Терминатора».

На видео показано, как Шварценеггеру делают укол, пока он сидит в машине. В комментариях под видеозаписью он указал, что получил вакцину на на стадионе Dodgers Stadium в Лос-Анджелесе.