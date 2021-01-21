Авиакомпания KLM приостановит дальние рейсы из-за мер по коронавирусу

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Нидерландская авиакомпания KLM временно прекратит выполнять все дальние рейсы из-за ограничений, введенных правительством Нидерландов в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает издание Het Parool со ссылкой на представителя авиакомпании.

Ранее правительство Нидерландов сообщило, что с 23 января будет требовать у людей, прибывающих в страну по воздуху или по воде, второй отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный непосредственно перед отправлением. До этого требовался только один тест, сделанный не позже, чем за три дня до даты поездки.

В авиакомпании заявили, что исходя из поступившей информации правило будет распространяться в том числе на членов экипажа самолетов.

«Мы не можем подвергать экипажи риску остаться в далекой стране, если результат теста окажется положительным. Поэтому с пятницы мы прекратим все межконтинентальные рейсы и все рейсы по европейским направлениям, где экипажам придется оставаться на ночь», — сказал представитель KLM.