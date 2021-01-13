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В Ростовской области перевернулся автобус

В Красносулинском районе Ростовской области, на 937-м километре М4 «Дон» перевернулся автобус, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

«По предварительным данным, водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. В результате один человек погиб, трое пострадали», — сказали в пресс-службе.

Источник «Интерфакса» сообщил, что всего в автобусе было 15 человек.

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В Красносулинской больнице, куда привезли троих пострадавших, ТАСС сообщили, что один из них находится в реанимации. Кроме того, среди пострадавших есть ребенок.

В декабре в Рязанской области перевернулся автобус, который следовал из Москвы в Волгоград. В результате погибли четыре человека, еще 15 пострадали.

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