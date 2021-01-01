На Невском проспекте в Петербурге автомобиль сбил пешехода на тротуаре

Фото: spb_today / VK

В Петербурге, на Невском проспекте, иномарка выехала на пешеходную зону, в результате пострадал мужчина. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Около 22:30 на Невском проспекте автомобиль Hyundai, не справившись с управлением, вылетел на высокой скорости в пешеходную зону, есть пострадавший мужчина», — сказали в пресс-службе.

«Фонтанка» со ссылкой на очевидцев писала, что машина выехала на пешеходную зону перед Гостиным Двором, где на остановке были люди.

В конце ноября на Шпалерной улице в Петербурге женщина переходила дорогу по нерегулируемому переходу вместе с двумя детьми, один из которых был в коляске. Девочку и коляску с ребенком сбил автомобиль, дети были госпитализированы.