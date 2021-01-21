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Китайские ученые обнаружили новый уязвимый для коронавируса белок

Фото: Guang Niu / Getty Images
Фото: Guang Niu / Getty Images

Белок AXL в легких человека может быть уязвимой мишенью для вируса SARS-CoV-2. Это выяснили китайские ученые, их научное исследование опубликовано в рецензируемом журнале Cell Research.

«AXL <...> может играть важную роль в распространении вирусной инфекции в дыхательной системе человека», — отмечается в работе.

Ранее специалисты также называли мишенью для вируса белок в легких, однако другой. Основным каналом проникновения вируса считался ACE2. Как указали китайские исследователи, позже выяснилось, что экспрессия ACE2 в дыхательных путях чрезвычайно низка, а значит, вирус может попадать в организм другим путем.

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«Отключение AXL значительно снижает инфекцию SARS-CoV-2 в легочных клетках H1299 и в первичных эпителиальных клетках легких», — уточняется в сообщении. Новую информацию о коронавирусе можно в дальнейшем использовать для создания более эффективных лекарств.

Пульмонолог Сергей Пурясев ранее пояснял, что компьютерную томографию (КТ) легких при подозрении на коронавирус следует делать при появлении одышки. Профессор кафедры госпитальной терапии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Александр Карабиненко уточнял, что КТ следует назначать при изменениях в легких или температуре выше 38–39 градусов больше 4–5 дней.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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