Китайские ученые обнаружили новый уязвимый для коронавируса белок

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Белок AXL в легких человека может быть уязвимой мишенью для вируса SARS-CoV-2. Это выяснили китайские ученые, их научное исследование опубликовано в рецензируемом журнале Cell Research.

«AXL <...> может играть важную роль в распространении вирусной инфекции в дыхательной системе человека», — отмечается в работе.

Ранее специалисты также называли мишенью для вируса белок в легких, однако другой. Основным каналом проникновения вируса считался ACE2. Как указали китайские исследователи, позже выяснилось, что экспрессия ACE2 в дыхательных путях чрезвычайно низка, а значит, вирус может попадать в организм другим путем.

«Отключение AXL значительно снижает инфекцию SARS-CoV-2 в легочных клетках H1299 и в первичных эпителиальных клетках легких», — уточняется в сообщении. Новую информацию о коронавирусе можно в дальнейшем использовать для создания более эффективных лекарств.