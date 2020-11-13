Пульмонологи назвали показания для КТ легких при подозрении на COVID-19
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Компьютерную томографию (КТ) легких людям, которые подозревают у себя коронавирусную инфекцию, целесообразно делать только при появлении одышки, отметил в разговоре с РБК пульмонолог Сергей Пурясев.
«Если человек поднялся на второй этаж, задохнулся, а еще недавно поднимался легко — вот тогда нужно сделать КТ. Особенно если перед этим человек болел, была температура, симптомы общей интоксикации организма, ломота в теле, головная боль, потеря обоняния и вкуса», — сказал он.
Врач подчеркнул, что «на всякий случай» томографию делать не стоит, так как это серьезная лучевая нагрузка на организм. «Один раз сделать КТ — это такая доза облучения, как если бы вы каждый день в течение года делали рентген», — объяснил Пурясев.
Процедуру компьютерной томографии нужно проводить только по назначению врача, заявил пульмонолог, профессор профессор кафедры госпитальной терапии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Александр Карабиненко.
«Для этого должны быть соответствующие показания — например, у человека долго, больше 4-5 дней, держится температура выше 38 — 39 градусов. И при осмотре, прослушивании врач обнаруживает какие-то изменения в легких, изменения со стороны функции дыхания — тогда он может назначить КТ», — рассказал он.
По словам пульмонолога, профессора кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ им. А. И. Евдокимова Сергея Бабака, компьютерная томография позволяет «увидеть» структуру легких.
«Показания для КТ — когда мы хотим понять, есть ли структурные изменения в легких, в бронхах, сосудистый компонент, есть ли воспаление в легких, есть ли онкологические проявления. Есть изменения, специфические для вирусного поражения легких, они тоже хорошо видны на КТ», — объяснил врач.
При этом только на основе данных компьютерной томографии пациенту нельзя поставить диагноз, подчеркнул профессор. «Любые методы диагностики бессмысленны без наличия симптомов. Сочетание симптоматики с диагностическими данными повышает точность диагноза. Только с помощью функциональной диагностики поставить диагноз нельзя», — сказал Бабак.
Он отметил, что эту процедуру будет сложно провести пациентам, которые по каким-либо причинам не могут находиться в горизонтальном положении, не могут сделать глубокий вдох, страдают клаустрофобией. Кроме того, компьютерную томографию нельзя проводить беременным и кормящим женщинам.
Ранее главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Минздрава России профессор Игорь Тюрин призвал россиян не делать компьютерную томографию «на всякий случай». По его словам, эта процедура показана для пациентов с выраженными клиническими симптомами респираторной инфекции (высокая температура, одышка) и пациентов с симптомами ОРВИ, имеющих серьезные факторы риска (выраженный избыток веса, тяжелый диабет, тяжелая сердечная недостаточность).
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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом