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Пандемия коронавируса ,  
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Пульмонологи назвали показания для КТ легких при подозрении на COVID-19

Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Компьютерную томографию (КТ) легких людям, которые подозревают у себя коронавирусную инфекцию, целесообразно делать только при появлении одышки, отметил в разговоре с РБК пульмонолог Сергей Пурясев.

«Если человек поднялся на второй этаж, задохнулся, а еще недавно поднимался легко — вот тогда нужно сделать КТ. Особенно если перед этим человек болел, была температура, симптомы общей интоксикации организма, ломота в теле, головная боль, потеря обоняния и вкуса», — сказал он.

Врач подчеркнул, что «на всякий случай» томографию делать не стоит, так как это серьезная лучевая нагрузка на организм. «Один раз сделать КТ — это такая доза облучения, как если бы вы каждый день в течение года делали рентген», — объяснил Пурясев.

Процедуру компьютерной томографии нужно проводить только по назначению врача, заявил пульмонолог, профессор профессор кафедры госпитальной терапии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Александр Карабиненко.

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Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

«Для этого должны быть соответствующие показания — например, у человека долго, больше 4-5 дней, держится температура выше 38 — 39 градусов. И при осмотре, прослушивании врач обнаруживает какие-то изменения в легких, изменения со стороны функции дыхания — тогда он может назначить КТ», — рассказал он.

По словам пульмонолога, профессора кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ им. А. И. Евдокимова Сергея Бабака, компьютерная томография позволяет «увидеть» структуру легких.

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«Показания для КТ — когда мы хотим понять, есть ли структурные изменения в легких, в бронхах, сосудистый компонент, есть ли воспаление в легких, есть ли онкологические проявления. Есть изменения, специфические для вирусного поражения легких, они тоже хорошо видны на КТ», — объяснил врач.

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При этом только на основе данных компьютерной томографии пациенту нельзя поставить диагноз, подчеркнул профессор. «Любые методы диагностики бессмысленны без наличия симптомов. Сочетание симптоматики с диагностическими данными повышает точность диагноза. Только с помощью функциональной диагностики поставить диагноз нельзя», — сказал Бабак.

Он отметил, что эту процедуру будет сложно провести пациентам, которые по каким-либо причинам не могут находиться в горизонтальном положении, не могут сделать глубокий вдох, страдают клаустрофобией. Кроме того, компьютерную томографию нельзя проводить беременным и кормящим женщинам.

Ранее главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Минздрава России профессор Игорь Тюрин призвал россиян не делать компьютерную томографию «на всякий случай». По его словам, эта процедура показана для пациентов с выраженными клиническими симптомами респираторной инфекции (высокая температура, одышка) и пациентов с симптомами ОРВИ, имеющих серьезные факторы риска (выраженный избыток веса, тяжелый диабет, тяжелая сердечная недостаточность).

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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