Пульмонологи назвали показания для КТ легких при подозрении на COVID-19

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Компьютерную томографию (КТ) легких людям, которые подозревают у себя коронавирусную инфекцию, целесообразно делать только при появлении одышки, отметил в разговоре с РБК пульмонолог Сергей Пурясев.

«Если человек поднялся на второй этаж, задохнулся, а еще недавно поднимался легко — вот тогда нужно сделать КТ. Особенно если перед этим человек болел, была температура, симптомы общей интоксикации организма, ломота в теле, головная боль, потеря обоняния и вкуса», — сказал он.

Врач подчеркнул, что «на всякий случай» томографию делать не стоит, так как это серьезная лучевая нагрузка на организм. «Один раз сделать КТ — это такая доза облучения, как если бы вы каждый день в течение года делали рентген», — объяснил Пурясев.

Процедуру компьютерной томографии нужно проводить только по назначению врача, заявил пульмонолог, профессор профессор кафедры госпитальной терапии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Александр Карабиненко.