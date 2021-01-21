Twitter ограничил китайским дипломатам доступ к аккаунту посольства в США

Администрация социальной сети Twitter заблокировала аккаунт китайского посольства в США из-за оскорбительного поста про уйгуров. Об этом сообщает Bloomberg.

На странице посольства говорилось, что благодаря политике китайских властей уйгурские женщины перестали быть «машинами для производства детей». Twitter скрыл пост спустя 24 часа.

Согласно правилам соцсети, посольство не сможет ничего публиковать в своем аккаунте, пока само не удалит недопустимое сообщение. На момент публикации новости доступ к странице дипмиссии был открыт, но последние посты датировались 9 января.

«Мы приняли меры по этому твиту из-за нарушения наших правил против дегуманизации», — пояснил представитель Twitter. В соцсети запрещена «дегуманизацию группы людей на основе их религии, касты, возраста, инвалидности, серьезного заболевания, национального происхождения, расы или этнической принадлежности».