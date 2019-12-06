В Миннесоте разбился военный вертолет «Черный ястреб»

На борту выполнявшей тренировочный полет машины находились три человека

Фото: Rahmat Gul / AP

В американском штате Миннесота разбился вертолет Национальной гвардии США UH-60 Black Hawk («Черный ястреб»), сообщает ABC News. На его борту находились три человека.

Указывается, что в четверг днем вертолет пропал с радаров в районе озера Перл. Это стало известно спустя примерно девять минута после взлета, подав при этом сигнал тревоги.

Известно, что вертолет выполнял тренировочный полет. Причины случившегося выясняются.

В сентябре похожий случай произошел в штате Луизиана. Вертолет, совершавший тренировочный полет, разбился недалеко от военного тренировочного центра. Тогда один человек погиб, трое получили травмы различной степени тяжести.

В ноябре вертолет Apache разбился на востоке Афганистана. Двое пилотов погибли. По официальной информации причиной крушения стали технические проблемы.