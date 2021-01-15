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МИД Литвы допустил запрет на въезд для Киркорова и Шуфутинского

В Литве разгорелся скандал после того, как организаторам концертов Киркорова и Шуфутинского выделили субсидии из-за отмены мероприятий
Филипп Киркоров
Филипп Киркоров (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Литва рассмотрит возможность запретить въезд в страну российским исполнителям Филиппу Киркорову и Михаилу Шуфутинскому. Об этом сообщил глава МИД страны Габриэлюс Ландсбергис, передает портал Delfi.

Вопрос о запрете въезда российским артистам поднялся после того, как стало известно, что компании, которые планировали концерты этих артистов, получили субсидии за несостоявшиеся или отложенные мероприятия, сказал министр. В связи с этим в Литве создали рабочую группу, которая решит, можно ли расширить списки невыездных лиц, сообщил он.

По словам главы парламентского комитета иностранных дел Литвы Жигимантаса Павилениса, группа оценит возможность запрета с юридической точки зрения. Нужно запретить въезд в страну людям, которые используют «мягкие меры пропаганды», заявил он.

РБК обратился за комментарием к Киркорову. Шуфутинский пока не комментирует данную ситуацию, сообщила РБК PR-менеджер исполнителя Татьяна Юмашева.

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Вопрос о запрете въезда начал обсуждаться на фоне критики в адрес Совета по культуре Литвы. Он выделил субсидии компаниям, которые понесли убытки из-за отмены концертов Киркорова и Шуфутинского, — по €13,7 тыс. и €17 тыс. соответственно, сообщил телеканал LRT.

С резкой критикой действий Совета по культуре Литвы выступил общественный деятель и журналист Андрюс Тапинас. «Ф. Киркоров еще в сентябре снялся в клипе в поддержку [президента Белоруссии Александра] Лукашенко, в октябре назвал Крым самым любимым место в России, поздравлял самого замечательного президента с днем рождения. Король шансона М. Шуфутинский тоже не раз выступал в оккупированном Крыму», — заявил он.

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Вице-министр культуры, бывшая руководитель Литовского совета по культуре Дайна Урбанавичене выразила сожаление в связи с выделением субсидий компаниям, организовывающим концерты российских исполнителей. Она объяснила случившееся «порочным прежним порядком субсидирования»: ранее при решении вопроса о выделении господдержки учитывались только экономические и юридические аспекты, отметила вице-министр культуры.

Теперь Урбанавичене планирует предложить, чтобы решение о господдержке основывалось на заключениях экспертов, которые бы давали оценку в том числе качеству и художественной ценности репертуара.

Автор
Виктория Полякова
При участии
Евгения Лебедева
Филипп Киркоров Литва Шуфутинский
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