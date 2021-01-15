МИД Литвы допустил запрет на въезд для Киркорова и Шуфутинского

В Литве разгорелся скандал после того, как организаторам концертов Киркорова и Шуфутинского выделили субсидии из-за отмены мероприятий

Филипп Киркоров (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Литва рассмотрит возможность запретить въезд в страну российским исполнителям Филиппу Киркорову и Михаилу Шуфутинскому. Об этом сообщил глава МИД страны Габриэлюс Ландсбергис, передает портал Delfi.

Вопрос о запрете въезда российским артистам поднялся после того, как стало известно, что компании, которые планировали концерты этих артистов, получили субсидии за несостоявшиеся или отложенные мероприятия, сказал министр. В связи с этим в Литве создали рабочую группу, которая решит, можно ли расширить списки невыездных лиц, сообщил он.

По словам главы парламентского комитета иностранных дел Литвы Жигимантаса Павилениса, группа оценит возможность запрета с юридической точки зрения. Нужно запретить въезд в страну людям, которые используют «мягкие меры пропаганды», заявил он.

РБК обратился за комментарием к Киркорову. Шуфутинский пока не комментирует данную ситуацию, сообщила РБК PR-менеджер исполнителя Татьяна Юмашева.