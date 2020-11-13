Матвиенко объяснила кашель на заседании Совфеда

Валентина Матвиенко (Фото: council.gov.ru / Global Look Press)

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе заседания научно-экспертного совета закашлялась, после чего сообщила, что простудилась, передает «РИА Новости».

«Сейчас кашлять нельзя, прошу меня извинить. Это не COVID, все проверено», — сказала Матвиенко. Она отметила, что у нее «просто простуда».

В конце октября коронавирус был обнаружен у сенатора от Республики Крым Ольги Ковитиди. Сообщалось, что она проходила лечение в красной зоне одной их московских больниц.

Ранее председатель Госдумы России Вячеслав Володин сообщил, что за весь период распространения коронавируса им заразились 117 депутатов. По его словам, на 10 ноября болели 38 человек.