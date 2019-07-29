В Совфеде ответили на планы Киева создать всемирный русскоязычный канал

В Совфеде прокомментировали слова замглавы офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, анонсировавшего создание украинского русскоязычного канала. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в разговоре с РБК заявил, что приветствует создание на Украине русскоязычного канала, но многое будет зависеть от идеологии нового медиаресурса.

«Если телеканал будет использоваться, чтобы промывать мозги русским и внедрять в их сознание идеи «украинства», то эта идея будет обречена на провал. Если канал будет работать над объединительной повесткой дня и способствовать сохранению Украины как многонационального государства, где людям комфортно вне зависимости от их родного языка, отношения к той или иной церкви, отношения к каким-либо историческим событиям, то эту идею можно только приветствовать», — отметил он.

«Считаю, что это популистское заявление, — заявил РБК первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. — Чтобы это создать нужны очень мощные ресурсы, которых у Украины сейчас нет. Максимум куда они смогут добивать свою трансляцию — до приграничных областей. До Ростовской, Белгородской областей и других... А чего им вещать, если те же граждане ДНР и ЛНР все в реалиях увидели истинное отношение к ним Киева».

Сенатор предположил, что эта инициатива — «из разряда фантазий новой администрации». По мнению Джабарова, «в преддверии зимы украинским властям надо заниматься делом — поставками газа и готовится всецело к зиме». «Да и, наверное, надо думать как налаживать отношения с Россией, а не пытаться вступать с ней в конфронтацию», — подчеркнул российский парламентарий.