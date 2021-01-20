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В Роспотребнадзоре предупредили об активизации тараканов в феврале

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

В России в феврале ожидается пик роста числа тараканов. Об этом сообщила заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева в интервью радио Sputnik.

По словам специалиста, периодическая активность насекомых неизбежна, поскольку связана с циклом размножения.

«Тараканам нужны места, где есть вода, чтобы отложить яйца. Среднее время развития таких яиц — примерно три месяца в зависимости от температуры», — пояснила Рославцева. Она отметила, что в 2020 году будет два таких пика, второй придется на летние месяцы.

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Специалист порекомендовала перекрыть вентиляционные отверстия, откуда могут заползти тараканы в квартиру, а также применять пищевые приманки для травли насекомых.

В августе в Роспотребнадзоре сообщали, что в нескольких российских регионах появились тропические постельные клопы, которые могут нападать на человека. В ведомстве указывали, что ежегодно их численность растет, а отличить клопов этого вида от других могут только специалисты. Основной период активности постельных клопов приходится на лето и начало отопительного сезона.

тараканы Роспотребнадзор насекомые
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