В Роспотребнадзоре предупредили об активизации тараканов в феврале

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

В России в феврале ожидается пик роста числа тараканов. Об этом сообщила заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева в интервью радио Sputnik.

По словам специалиста, периодическая активность насекомых неизбежна, поскольку связана с циклом размножения.

«Тараканам нужны места, где есть вода, чтобы отложить яйца. Среднее время развития таких яиц — примерно три месяца в зависимости от температуры», — пояснила Рославцева. Она отметила, что в 2020 году будет два таких пика, второй придется на летние месяцы.

Специалист порекомендовала перекрыть вентиляционные отверстия, откуда могут заползти тараканы в квартиру, а также применять пищевые приманки для травли насекомых.