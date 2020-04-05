Энтомологи оценили риск заразиться коронавирусом через насекомых

Насекомые не могут переносить коронавирусную инфекцию COVID-19, поэтому опасаться усугубления ситуации с наступлением тепла не стоит. Об этом сообщил энтомолог и специалист по ДНК Константин Китаев, пишет URA.ru.

По его словам, китайские ученые уже провели исследование и выяснили, что мухи и кровососущие насекомые не могут переносить коронавирус.

«Насекомые не являются разносчиками COVID-19. Поэтому бояться в этом смысле нечего», — сказал Китаев.

С этим мнением согласна энтомолог, специалист по культуре насекомых Юлия Ловцова. По ее словам, у научного сообщества сейчас нет подтверждений, что насекомые могут переносить коронавирус.