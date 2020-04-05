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Пандемия коронавируса ,  
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Энтомологи оценили риск заразиться коронавирусом через насекомых

Насекомые не могут переносить коронавирусную инфекцию COVID-19, поэтому опасаться усугубления ситуации с наступлением тепла не стоит. Об этом сообщил энтомолог и специалист по ДНК Константин Китаев, пишет URA.ru.

По его словам, китайские ученые уже провели исследование и выяснили, что мухи и кровососущие насекомые не могут переносить коронавирус.

«Насекомые не являются разносчиками COVID-19. Поэтому бояться в этом смысле нечего», — сказал Китаев.

С этим мнением согласна энтомолог, специалист по культуре насекомых Юлия Ловцова. По ее словам, у научного сообщества сейчас нет подтверждений, что насекомые могут переносить коронавирус.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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«Они переносят много разных болезней: малярию, желтую лихорадку, лихорадку денге. Но данных о том, что коронавирус переносится комарами, нет», — пояснила Ловцова.

Ранее 4 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что основным способом передачи коронавируса является капельный путь. На него приходится 96% заражений. Остальные случаи — это воздушный путь передачи.

Также коронавирус может передаваться через поверхности. На них он живет до 72 часов.

До этого в Минздраве России заявили, что коронавирус может передаваться половым путем. Но, по словам главного уролога Минздрава, академика РАН Дмитрия Пушкаря, это не главный путь передачи при сближении двух партнеров.

Теги: заражение, коронавирус, насекомые
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