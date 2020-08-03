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Роспотребнадзор сообщил о появлении в России тропических клопов

Фото: phil.cdc.gov
Фото: phil.cdc.gov

В некоторых российских регионах появились тропические постельные клопы. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора.

«Данный вид насекомых является новым для европейской части России», — отметили в ведомстве. Роспотребнадзор указывает, что с каждым годом численность этих насекомых увеличивается, а отличить клопов этого вида от других могут только специалисты.

В ведомстве добавили, что тропические клопы могут нападать на человека не только ночью, но и днем. Основной период активности постельных клопов приходится на лето и начало отопительного сезона.

В ведомстве объяснили, что клопы могут существовать в чистых помещениях. Однако чаще они встречаются в жилье «с высокой плотностью людей и неудовлетворительным санитарно-техническим состоянием».

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Клопы чаще всего попадают в дом с вещами, одеждой или мебелью, а также могут переползать из соседних квартир через вентиляцию или электророзетки. Привезти клопов домой можно и после отдыха в отелях.

Появление этих насекомых чаще всего можно заметить по наличию укусов на теле после сна. Для профилактики распространения вредителей Роспотребнадзор рекомендует регулярно проводить уборку, часто менять постельное белье, сразу стирать его, периодически осматривать диваны и ковры. Кроме того, следует обращать внимание на следы жизнедеятельности клопов: темные точки в стыках деталей мебели и на внутренней стороне отстающих обоев, а также пятнышки крови на постельном белье.

В апреле энтомолог и специалист по ДНК Константин Китаев сообщил, что, согласно исследованию китайских ученых, мухи и кровососущие насекомые не могут переносить коронавирусную инфекцию COVID-19.

Теги: Роспотребнадзор, насекомые
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