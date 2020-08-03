Роспотребнадзор сообщил о появлении в России тропических клопов

Фото: phil.cdc.gov

В некоторых российских регионах появились тропические постельные клопы. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора.

«Данный вид насекомых является новым для европейской части России», — отметили в ведомстве. Роспотребнадзор указывает, что с каждым годом численность этих насекомых увеличивается, а отличить клопов этого вида от других могут только специалисты.

В ведомстве добавили, что тропические клопы могут нападать на человека не только ночью, но и днем. Основной период активности постельных клопов приходится на лето и начало отопительного сезона.

В ведомстве объяснили, что клопы могут существовать в чистых помещениях. Однако чаще они встречаются в жилье «с высокой плотностью людей и неудовлетворительным санитарно-техническим состоянием».