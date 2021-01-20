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Двадцать детей заболели кишечной инфекцией в хабаровской школе-интернате

Острую кишечную инфекцию выявили у детей, обучающихся в школе-интернате № 2 в Хабаровске, прокуратура организовала проверку. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

«По предварительной информации случаи подозрения на острую кишечную инфекцию выявлены у 20 детей, двух работников столовой и одного работника школы», — говорится в сообщении ведомства.

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Во время проверки прокуратура даст оценку деятельности руководителей школы-интерната и должностных лиц, ответственных за организацию питания детей.

Ранее острой кишечной инфекцией заболели более 300 жителей дагестанского Буйнакска. В связи с произошедшим в городе на неделю приостановили работу всех детских садов и школ. Региональное управление Роспотребнадзора выяснило, что причиной массового отравления стала загрязненная питьевая вода, подаваемая с нарушениями санитарного законодательства.

Хабаровск кишечная инфекция школа-интернат
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