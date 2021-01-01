Байден представил кандидата на пост министра обороны США

Кандидат в президенты США Джо Байден представил гражданам генерала Ллойда Остина, который может стать новым министром обороны страны после вступления Байдена в должность главы государства. Трансляция мероприятия, посвященного будущему главе Пентагона, опубликована на YouTube-канале Байдена.

«Нам необходим его опыт, чтобы развивать <...> отношения, заниматься дипломатией с партнерами, способствовать восстановлению альянсов Америки и укреплению общей безопасности», — пояснил Байден.

Сам Остин, в свою очередь, заявил, что осознает важность той роли, которую Министерство обороны США играет в поддержании мира и стабильности, а также в «защите и поддержке важнейших союзов по всему миру».

Ранее, 8 декабря, о своем намерении выдвинуть Остина на пост главы Пентагона Байден сообщил в статье для издания The Atlantic. В ней он подчеркнул, что сейчас Америке нужен «проверенный руководитель», который сможет справиться с новыми вызовами. Если сенаторы США утвердят Остина на пост министра обороны, он станет первым афроамериканцем, занявшим данную должность.