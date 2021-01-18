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МИД Литвы попросил сделать невъездным Киркорова за Крым

В министерстве считают, что Киркоров неоднократно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины во время гастролей в Крыму
Филипп Киркоров
Филипп Киркоров (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Министерство иностранных дел Литвы попросило МВД республики запретить въезд в страну Филиппу Киркорову.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте дипломатического ведомства, там, в частности, утверждается, что «во время своих неоднократных посещений незаконно аннексированного Крымского полуострова артист сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины и тем самым косвенно оправдывал агрессивные действия Российской Федерации».

«Мы будем систематически оценивать всех лиц, которых Россия пытается использовать, распространяя свою внешнюю политику и стремясь повлиять на народ Литвы. Граждане Беларуси, которые участвовали в подавлении мирных демонстраций, также не должны быть забыты, а их действия — сурово оценены», — заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

РБК обратился за комментарием к представителю артиста.

МИД Литвы допустил запрет на въезд для Киркорова и Шуфутинского
Политика
Филипп Киркоров

Накануне Ландсбергис сообщил, что МИД рассмотрит возможность запретить въезд в страну российским исполнителям Филиппу Киркорову и Михаилу Шуфутинскому. Он заявил об этом после того, как стало известно, что компании, которые запланировали концерты этих артистов, получили субсидии за несостоявшиеся или отложенные мероприятия. В связи с этим в Литве создали рабочую группу, которая решит, можно ли расширить списки невъездных лиц, уточнил министр.

По словам главы парламентского комитета иностранных дел Литвы Жигимантаса Павилениса, группа оценит возможность запрета с юридической точки зрения. «Нужно запретить въезд в страну людям, которые используют мягкие меры пропаганды», — заявил он.

Заслуженный артист России, советский и российский певец Михаил Шуфутинский заявил, что ему ничего не известно о планах властей Литвы запретить ему въезд в страну. Об этом он заявил радиостанции «Говорит Москва».

«Я думаю, что это очередная глупость, раздутая журналистами», — резюмировал он.

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Автор
Владислав Гордеев
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