МИД Литвы попросил сделать невъездным Киркорова за Крым

В министерстве считают, что Киркоров неоднократно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины во время гастролей в Крыму

Филипп Киркоров (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Министерство иностранных дел Литвы попросило МВД республики запретить въезд в страну Филиппу Киркорову.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте дипломатического ведомства, там, в частности, утверждается, что «во время своих неоднократных посещений незаконно аннексированного Крымского полуострова артист сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины и тем самым косвенно оправдывал агрессивные действия Российской Федерации».

«Мы будем систематически оценивать всех лиц, которых Россия пытается использовать, распространяя свою внешнюю политику и стремясь повлиять на народ Литвы. Граждане Беларуси, которые участвовали в подавлении мирных демонстраций, также не должны быть забыты, а их действия — сурово оценены», — заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

РБК обратился за комментарием к представителю артиста.