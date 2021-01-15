Bloomberg сообщил о планах Трампа в день инаугурации Байдена

Он собирается перебраться в свою резиденцию Мар-а-Лаго, причем некоторые сотрудники Белого дома будут работать там же с ним. Ранее жители Палм-Бич заявляли, что не желают жить рядом с Трампом после окончания его срока

Дональд Трамп (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Действующий президент Дональд Трамп планирует отправиться в свою резииденцию Мар-а-Лаго во Флориде утром в день инаугурации избранного главы государства Джо Байдена, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Она запланирована на 20 января.

При этом ожидается, что некоторые из действующих сотрудников Белого дома будут работать там же с Трампом или его зятем Джаредом Кушнером, пишет агентство. Так, в команду, которая останется с уходящим президентом, могут войти его личный помощник Ник Луна, заместитель помощника Молли Майкл, помощница главы аппарата Марка Медоуза Кэссиди Хатчинсон.

Собеседники Bloomberg, однако, предупредили, что окончательного решения еще нет и список может поменяться.

До этого планы Трампа после инаугурации Байдена были неясны, пишет агентство. Помощники предполагали, что он отправится в резиденцию, однако сам Трамп не сообщал о своих планах и не делал публичных заявлений на эту тему.