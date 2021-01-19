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Байден выдвинул трансгендера на пост помощника министра здравоохранения

Рейчел Левайн
Рейчел Левайн (Фото: Biden Transition / Global Look Press)

Избранный президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру трансгендера Рейчел Левайн на должность помощника министра здравоохранения. Об этом сообщает The Washington Post.

Таким образом, Левайн после подтверждения в сенате станет первым трансгендером, который займет федеральный пост, пишет газета.

«Доктор Рейчел Левайн принесет стабильное лидерство и необходимый опыт, которые требуются, чтобы помочь людям преодолеть эту пандемию — вне зависимости от их места проживания, расы, религии, сексуальной ориентации, гендерной идентичности и нетрудоспособности», — сказал Байден.

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Ранее Левайн возглавляла систему здравоохранения штата Пенсильвания и руководила в регионе борьбой с пандемией коронавирусной инфекции.

В ноябре представитель Демократической партии Сара Макбрайд стала первым в истории США трансгендером, занявшим место в сенате, она представляет штат Делавэр. В 2016 году она также стала первым трансгендером, выступившим на национальном съезде Демократической партии.

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