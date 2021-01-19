Байден выдвинул трансгендера на пост помощника министра здравоохранения
Избранный президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру трансгендера Рейчел Левайн на должность помощника министра здравоохранения. Об этом сообщает The Washington Post.
Таким образом, Левайн после подтверждения в сенате станет первым трансгендером, который займет федеральный пост, пишет газета.
«Доктор Рейчел Левайн принесет стабильное лидерство и необходимый опыт, которые требуются, чтобы помочь людям преодолеть эту пандемию — вне зависимости от их места проживания, расы, религии, сексуальной ориентации, гендерной идентичности и нетрудоспособности», — сказал Байден.
Ранее Левайн возглавляла систему здравоохранения штата Пенсильвания и руководила в регионе борьбой с пандемией коронавирусной инфекции.