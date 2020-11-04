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Первый в истории США трансгендер займет место в сенате от штата Делавэр

Сара Макбрайд
Сара Макбрайд (Фото: Jason Minto / AP)

Представитель Демократической партии Сара Макбрайд стала первым в истории США трансгендером, которая займет место в сенате и будет представлять штат Делавэр. Об этом сообщает The New York Times.

Макбрайд стажировалась в Белом доме в годы президентства Барака Обамы, а затем лоббировала в Генеральной ассамблее штата Делавэр законопроект о правах трансгендеров, который был подписан в 2013 году.

В 2016 году она стала первым трансгендером, выступившим на национальном съезде Демократической партии.

«Мы сделали это. Мы выиграли всеобщие выборы. Спасибо, спасибо, спасибо», — написала она в Instagram.

В США 3 ноября прошли выборы, в ходе которых избираются президент и вице-президент, все члены палаты представителей, треть сената, губернаторы 11 штатов и двух территорий.

В августе 2018 года в штате Вермонт трансгендер Кристина Хэллквист впервые в истории страны выдвинула свою кандидатуру на пост губернатора. Говоря о том, что сподвигло ее побороться за пост, она отметила, что при правлении президента США Дональда Трампа на ЛГБТ-сообщество «начались систематические атаки», и, по ее мнению, этот факт «должен пугать каждого».

трансгендер США сенат выборы
Кто станет президентом США? (голоса выборщиков)
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