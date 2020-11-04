Первый в истории США трансгендер займет место в сенате от штата Делавэр

Сара Макбрайд (Фото: Jason Minto / AP)

Представитель Демократической партии Сара Макбрайд стала первым в истории США трансгендером, которая займет место в сенате и будет представлять штат Делавэр. Об этом сообщает The New York Times.

Макбрайд стажировалась в Белом доме в годы президентства Барака Обамы, а затем лоббировала в Генеральной ассамблее штата Делавэр законопроект о правах трансгендеров, который был подписан в 2013 году.

В 2016 году она стала первым трансгендером, выступившим на национальном съезде Демократической партии.

«Мы сделали это. Мы выиграли всеобщие выборы. Спасибо, спасибо, спасибо», — написала она в Instagram.

В США 3 ноября прошли выборы, в ходе которых избираются президент и вице-президент, все члены палаты представителей, треть сената, губернаторы 11 штатов и двух территорий.