Синоптики предупредили москвичей о крещенских морозах до минус 28

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В столице в крещенскую ночь (19 января) ожидается мороз до минус 24 градусов, местами до минус 28. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает «РИА Новости».

«В ночь... минус 21–26 градусов, в пониженных местах до минус 28 градусов. Совсем не жарко в крещенскую ночь. Температура от минус 19 до минус 24 градусов. По-настоящему холодная», — сказал синоптик.

Вильфанд также уточнил, что днем температура воздуха будет держаться в диапазоне от 15 до 20 градусов мороза.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил РБК, что на Крещение, возможно, пройдет небольшой снег, температура останется на 7–8 градусов ниже климатической нормы. По его прогнозам, потеплеет в столице во второй половине следующей недели.