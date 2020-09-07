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Пандемия коронавируса ,  
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Минздрав объяснил данные о занижении смертности от COVID-19 в больницах

Там заявили, что речь шла о проверке отдельных медицинских учреждений. В целом же учет случаев смерти производится в соответствии с международными требованиями
Михаил Мурашко
Михаил Мурашко (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко заявил, что озвученные в понедельник днем руководителем Росздравнадзора Аллой Самойловой данные относительно неточностей в российской статистике смертности от COVID-19 не являются общенациональными. Об этом говорится в сообщении Минздрава, поступившем в РБК.

«Они не основаны на анализе статистических данных по стране, а были получены в ходе проверок отдельных медицинских организаций. Проведение такого анализа относится к компетенции Минздрава России и Росстата. Обязанностью же Росздравнадзора в случае выявления подобных фактов является выдача предписаний об устранении нарушений и контроль за их устранением», — указано в сообщении.

По словам Мурашко, статистический учет случаев смерти и определение причин смерти в России проводятся в соответствии с требованиями Международной статистической классификации болезней.

«Уже в апреле в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения Россия приступила к кодированию случаев заболевания и смерти от новой коронавирусной инфекции. Впоследствии в целях совершенствования статистического учета, повышения его достоверности, сопоставимости статистических данных в нашей стране и за рубежом на основе рекомендаций ВОЗ были выпущены Методические рекомендации по кодированию заболеваемости и смертности от COVID-19», — добавил министр.

Росздравнадзор обнаружил скрывающие смертность от COVID-19 больницы
Общество
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Днем 7 сентября Самойлова в ходе выступления на Общероссийском семинаре «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии» в Сочи заявила, что в ходе изучения данных из различных стационаров выявлены те, где «практически 100% летальных исходов шифровались как смерти от COVID-19, а были и те, в которых практически ноль преподносился как смертность от COVID-19». По ее словам, причиной разночтений были особенности кодировки, поскольку в некоторых случаях причиной смерти зараженных коронавирусом назывались сердечно-сосудистые заболевания или болезни органов дыхания.

4 сентября Росстат опубликовал данные о смертности от коронавируса в стране. По его подсчетам, с апреля по июль включительно умерли 37 908 россиян с COVID-19. По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, на сегодняшний день в стране насчитывается 17 871 жертва коронавируса. Разница между данными Росстата и оперативного штаба объясняется тем, что последний учитывает только те случаи, когда коронавирус стал основной причиной смерти.

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Авторы: Егор Губернаторов, Артем Филипенок
Теги: Михаил Мурашко, Росздравнадзор
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