Минздрав объяснил данные о занижении смертности от COVID-19 в больницах

Там заявили, что речь шла о проверке отдельных медицинских учреждений. В целом же учет случаев смерти производится в соответствии с международными требованиями

Михаил Мурашко (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко заявил, что озвученные в понедельник днем руководителем Росздравнадзора Аллой Самойловой данные относительно неточностей в российской статистике смертности от COVID-19 не являются общенациональными. Об этом говорится в сообщении Минздрава, поступившем в РБК.

«Они не основаны на анализе статистических данных по стране, а были получены в ходе проверок отдельных медицинских организаций. Проведение такого анализа относится к компетенции Минздрава России и Росстата. Обязанностью же Росздравнадзора в случае выявления подобных фактов является выдача предписаний об устранении нарушений и контроль за их устранением», — указано в сообщении.

По словам Мурашко, статистический учет случаев смерти и определение причин смерти в России проводятся в соответствии с требованиями Международной статистической классификации болезней.

«Уже в апреле в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения Россия приступила к кодированию случаев заболевания и смерти от новой коронавирусной инфекции. Впоследствии в целях совершенствования статистического учета, повышения его достоверности, сопоставимости статистических данных в нашей стране и за рубежом на основе рекомендаций ВОЗ были выпущены Методические рекомендации по кодированию заболеваемости и смертности от COVID-19», — добавил министр.