Сеть постаматов PickPoint пожаловалась на хакерскую атаку

На провайдеров, обеспечивающих интернетом сеть постаматов PickPoint, была совершена хакерская атака. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«04.12.2020, в 15.06 по Москве, было зафиксирован сбой в работе сети постаматов. Причиной этого инцидента послужила кибератака неустановленных лиц на провайдеров, обеспечивающих доступ в Интернет для постаматов», — говорится в сообщении.

Для решения проблемы компания создала «Штаб оперативного реагирования». В него входят как внутренние, так и приглашенные эксперты по данному вопросу. В организации подчеркнули, что полностью берут на себя ответственность по соблюдению интересов клиентов в данной ситуации и по каждому обращению обеспечат персональное решение.

Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании, из-за хакерской атаки пострадали порядка 2 732 постаматов, что составляет около 25% сети. Однако из-за оперативного вмешательства большинство точек удалось отключить и заказы в них не были открыты. Ущерб от кибератаки будет оценен уже после устранения проблемы.