Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 5 декабря
USD ЦБ: 74,25 (-0,95) Инвестиции, 04 дек, 12:31
Курс евро на 5 декабря
EUR ЦБ: 90,26 (-0,93) Инвестиции, 04 дек, 12:31
В ВОЗ исключили возможность искоренить COVID-19 только вакцинацией Общество, 04:51 Германия назвала трубоукладчика «Северного потока-2» в ее водах Экономика, 04:15 Штаб Трампа подал иск об аннулировании результатов выборов Джорджии Политика, 03:54 Трамп подписал «акт Родченкова» о борьбе с допингом Спорт, 03:48 Сеть постаматов PickPoint пожаловалась на хакерскую атаку Технологии и медиа, 03:35 Вы купили грузовик: считаем и сравниваем издержки РБК и Scania, 03:30 В Минздраве объяснили подорожание ртутных градусников и ряда лекарств Общество, 03:15 Вирусолог из Уханя предупредила о распространении новых видов COVID Общество, 03:01 Специалисты оценили влияние проекта Минздрава на рынок детских игрушек Общество, 03:00 Росгвардия рассекретила документы об участи НКВД в боях под Москвой Общество, 02:19 Пентагон сообщил о выводе большинства американских военных из Сомали Политика, 01:40 Экоактивист vs экотеррорист: кто вы для планеты. Тест РБК и ДПиООС, 01:40 Театр Антона Чехова в Москве заявил о закрытии из-за нехватки средств Общество, 01:29 В Москве начнется вакцинация первоочередников Общество, 01:07
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽74,05 -0,54% EUR/RUB ₽89,8 -0,66% EUR/USD $1,21 -0,11%
Технологии и медиа ,  
0 

Сеть постаматов PickPoint пожаловалась на хакерскую атаку

На провайдеров, обеспечивающих интернетом сеть постаматов PickPoint, была совершена хакерская атака. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«04.12.2020, в 15.06 по Москве, было зафиксирован сбой в работе сети постаматов. Причиной этого инцидента послужила кибератака неустановленных лиц на провайдеров, обеспечивающих доступ в Интернет для постаматов», — говорится в сообщении.

Для решения проблемы компания создала «Штаб оперативного реагирования». В него входят как внутренние, так и приглашенные эксперты по данному вопросу. В организации подчеркнули, что полностью берут на себя ответственность по соблюдению интересов клиентов в данной ситуации и по каждому обращению обеспечат персональное решение.

Хакеры попытались взломать компьютеры разработчиков вакцины от COVID-19
Общество
Фото:пресс-служба АФК «Система» / ТАСС

Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании, из-за хакерской атаки пострадали порядка 2 732 постаматов, что составляет около 25% сети. Однако из-за оперативного вмешательства большинство точек удалось отключить и заказы в них не были открыты. Ущерб от кибератаки будет оценен уже после устранения проблемы.

Ранее вице-президент Microsoft Том Берт заявил, что российские хакеры совершают кибератаки на компании, которые разрабатываю вакцины и лекарства от коронавирусной инфекции. По его словам, атаки были зафиксированы на компании в США, Канаде, Франции, Индии и Южной Корее.

кибератака хакеры
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽74,05 -0,54% EUR/RUB ₽89,8 -0,66% EUR/USD $1,21 -0,11%
Материалы по теме
Хакеры из КНДР атаковали российские оборонные предприятия
Технологии и медиа
Хакеры попытались взломать компьютеры разработчиков вакцины от COVID-19
Общество
Хакеры атаковали обновленную систему выдачи пропусков для жителей Москвы
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter