Два фонда инвестируют в российского разработчика технологичных протезов

Производственный отдел компании «Моторика» (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Два российских фонда — Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Дальневосточный фонд высоких технологий (ДФВТ) — вложили 300 млн руб. в российскую компанию — разработчика высокотехнологичных протезов рук и систем реабилитации «Моторика». Об этом РБК сообщили в пресс-службе Дальневосточного фонда.

«Моторика» — компания-резидент «Сколково», производит роботизированные функциональные протезы рук с индивидуальным дизайном. На выделенные средства компания будет разрабатывать и совершенствовать свои продукты, а также развивать Attilan — платформу виртуальной реальности (VR) для реабилитации пациентов с протезами. Ее пользователь надевает шлем VR и погружается в игру, которая симулирует работу на космической станции на орбите Марса. Пациент выполняет игровые задания роботизированными конечностями, отыгрывая роль сотрудника станции: инженера, ученого, пилота и т.д., в процессе осваивая высокотехнологичный протез.

Деньги также пойдут на развитие сервисной сети «Моторики» на территории России и в других странах и на открытие исследовательского центра во Владивостоке — организовать его планируют совместно с медцентром Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

Из 300 млн руб. инвестиций, полученных компанией, Дальневосточный фонд высоких технологий выделил 200 млн руб., а РФПИ — 100 млн руб. Ранее, в 2019 году, РФПИ уже выделил «Моторике» 100 млн руб., так как она является портфельной компанией фонда, а ее продукция обладает экспортным потенциалом. РБК писал об этой сделке.