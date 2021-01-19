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Два фонда инвестируют в российского разработчика технологичных протезов

Производственный отдел компании «Моторика»
Производственный отдел компании «Моторика» (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Два российских фонда — Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Дальневосточный фонд высоких технологий (ДФВТ) — вложили 300 млн руб. в российскую компанию — разработчика высокотехнологичных протезов рук и систем реабилитации «Моторика». Об этом РБК сообщили в пресс-службе Дальневосточного фонда.

«Моторика» — компания-резидент «Сколково», производит роботизированные функциональные протезы рук с индивидуальным дизайном. На выделенные средства компания будет разрабатывать и совершенствовать свои продукты, а также развивать Attilan — платформу виртуальной реальности (VR) для реабилитации пациентов с протезами. Ее пользователь надевает шлем VR и погружается в игру, которая симулирует работу на космической станции на орбите Марса. Пациент выполняет игровые задания роботизированными конечностями, отыгрывая роль сотрудника станции: инженера, ученого, пилота и т.д., в процессе осваивая высокотехнологичный протез.

Деньги также пойдут на развитие сервисной сети «Моторики» на территории России и в других странах и на открытие исследовательского центра во Владивостоке — организовать его планируют совместно с медцентром Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

Из 300 млн руб. инвестиций, полученных компанией, Дальневосточный фонд высоких технологий выделил 200 млн руб., а РФПИ — 100 млн руб. Ранее, в 2019 году, РФПИ уже выделил «Моторике» 100 млн руб., так как она является портфельной компанией фонда, а ее продукция обладает экспортным потенциалом. РБК писал об этой сделке.

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Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

С помощью новых инвестиций компания сможет существенно продвинуться в использовании технологий искусственного интеллекта и виртуальной реальности, считает гендиректор ДФВТ Руслан Саркисов. В фонде надеются на скорый выход продукта, который поможет владельцу протеза получать информацию от прикосновений с помощью искусственной конечности к другим предметам, добавил глава фонда.

Компания «Моторика» рассчитывает, что финансирование поможет «кратно масштабировать бизнес» и продолжить исследования, которые способны обеспечить компании успех на зарубежных рынках. В мае 2020 года «Моторика» получила сертификат европейского соответствия для продаж в Европе, странах Ближнего Востока в ряде стран Азиатско-Тихоокеанского региона, которые являются целевыми регионами компании, говорится в сообщении ДФВТ.

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) создан 2011 году как стопроцентная «дочка» ВЭБа. В 2016-м фонд в рамках специального закона был передан в Росимущество. Его задача — поддержка российских высокотехнологичных разработок и их экспорт на международный рынки. В частности, при финансовой поддержке РФПИ была разработана российская вакцина от короновирусной инфекции «Спутник V».

Дальневосточный фонд высоких технологий (ДФВТ) создан в 2018 году по поручению президента России Владимира Путина и полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, его основная цель — развитие местного высокотехнологического бизнеса. Среди инвесторов фонда — «Роснано», РВК и Фонд развития Дальнего Востока и Арктики.

РФПИ робототехника медицина инвестиционный фонд
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