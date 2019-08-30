РФПИ закрыл сделку с производителем протезов

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) завершил сделку по инвестированию в компанию «Моторика», производителя высокотехнологичных протезов с применением искусственного интеллекта, сообщил РБК представитель фонда. Объем привлеченных «Моторикой» инвестиций от суверенного фонда составил до 200 млн руб. По данным источника, знакомого с условиями сделки, доля РФПИ составит менее 25% в капитале компании. Также представители фонда получат место в совете директоров компании.

Фонд инвестирует в «Моторику» самостоятельно, без привлечения соинвестора, и это третья подобная схема сделки за всю историю существования РФПИ (самостоятельно РФПИ до этого инвестировал только в компанию InfoWatch и производителя инсулина «Герофарм»). Сделка проходила в рамках механизма «Инвестиционный лифт» — содействие ускоренному развитию средних несырьевых компаний, имеющих экспортный потенциал, пояснили в фонде. Однако вхождение партнеров РФПИ не исключается в рамках следующих раундов финансирования.

Впервые об интересе РФПИ к «Моторике» стало известно после того, РФПИ получил мандат на вложения $2 млрд в российские компании в сфере искусственного интеллекта от партнеров из крупных суверенных фондов и глобальных корпораций стран Ближнего Востока и Азии.

Что такое «Моторика» «Моторика» первой в России начала продавать бионические протезы. Первым продуктом компании стали детские протезы кисти, работающие без электроники, за счет движения лучезапястного сустава. В ноябре 2017 года на рынке появился первый российский бионический протез. Выручка «Моторики» по итогам 2018 года составила 65 млн руб., компания прогнозирует почти ее удвоение в 2019 году, до 120 млн руб. По данным «Моторики», в России около 50 тыс. человек с полными или частичными ампутациями рук, протезами из них пользуется около 10 тыс., еще меньше людей пытаются получить функциональные протезы, а бионические используют единицы.

«Разработку новых технологий и оборудования с применением инновационных методов протезирования трудно представить без соответствующей финансовой поддержки», — прокомментировал гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. Фонд рассчитывает, что благодаря его поддержке компания сможет также найти новые зарубежные рынки для своей продукции.