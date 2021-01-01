РФПИ заявил о планах возобновить поставки препарата от COVID-19 за рубеж

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Экспорт российского препарата для лечения коронавируса «Авифавир» будет возобновлен в перспективе после приостановки, заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу «Россия 24».

РФПИ объявил о приостановке поставок препарата за границу в связи с высоким спросом.

«Последние два месяца мы поставляем только на территорию России, и в дальнейшем, когда мы нарастим объемы и в России будет больше этого препарата, мы возобновим поставки на за рубеж», — сказал Дмитриев (цитата по «РИА Новости»)

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