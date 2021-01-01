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В Казахстане ужесточили ограничения из-за коронавируса

Фото: Kalizhan Ospanov / Xinhua / Zuma / ТАСС
Фото: Kalizhan Ospanov / Xinhua / Zuma / ТАСС

В Казахстане вступили в силу новые ограничения из-за коронавируса, это следует из сообщения, опубликованного на сайте правительства страны:

  • запрещено проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, в том числе новогодних утренников и праздничных корпоративов;
  • усилены ограничительные меры на нефтегазовом месторождении Тенгиз до стабилизации эпидемиологической ситуации;
  • снижены цены на противокоронавирусные лекарственные средства в розничной сети в среднем на 24%.

Отдельные ограничения вводятся в Мангистауской области, сообщает местное издание Tengrinews.kz. На границе этой области и Атырауской, на территории которой находится месторождение Тенгиз, устанавливается санитарный пост.
Сокращается время работы рынков до 18:00, кинотеатров — до 20:00, торгово-развлекательные центры, гипермаркеты закрываются в 22:00.

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В межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавируса объяснили новые меры тем, что в январе—феврале риск заболеть коронавирусом может увеличиться из-за сезонного пика заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Как отметили на заседании правительства, сейчас в Казахстане заняты около 28% инфекционных коек и 20% мест в реанимации. Однако сохраняются регионы, где ситуация с распространением коронавируса остается тяжелой. К красной зоне отнесена Атырауская область. Большинство заболевших в области на начало декабря были сотрудниками Тенгизского нефтегазового месторождения.

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Фото:пресс-служба АФК «Система» / РИА Новости

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В желтой зоне, помимо Алма-Аты, находятся Нур-Султан, Акмолинская, Костанайская, Павлодарская, Западно-Казахстанская и Северо-Казахстанская области.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Казахстане число заразившихся коронавирусом выросло до 193 503 человек. Из них умерли 2 669 пациентов. За последние сутки заразились 754 человека.

22 декабря карантин был введен в шести населенных пунктах Северо-Казахстанской области. На заседании межведомственной комиссии обсуждалась работа учебных заведений в новом году. С началом новой четверти выпускные классы (9–12) будут учиться в комбинированном режиме, когда 70% предметов — в традиционном формате, 30% — дистанционно. Для школьников будут организованы внеурочные занятия в группах не более пяти человек. Студенты первых курсов колледжей и вузов также вернутся к комбинированному обучению.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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