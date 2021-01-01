В Казахстане ужесточили ограничения из-за коронавируса

Фото: Kalizhan Ospanov / Xinhua / Zuma / ТАСС

В Казахстане вступили в силу новые ограничения из-за коронавируса, это следует из сообщения, опубликованного на сайте правительства страны:

запрещено проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, в том числе новогодних утренников и праздничных корпоративов;

усилены ограничительные меры на нефтегазовом месторождении Тенгиз до стабилизации эпидемиологической ситуации;

снижены цены на противокоронавирусные лекарственные средства в розничной сети в среднем на 24%.

Отдельные ограничения вводятся в Мангистауской области, сообщает местное издание Tengrinews.kz. На границе этой области и Атырауской, на территории которой находится месторождение Тенгиз, устанавливается санитарный пост.

Сокращается время работы рынков до 18:00, кинотеатров — до 20:00, торгово-развлекательные центры, гипермаркеты закрываются в 22:00.

В межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавируса объяснили новые меры тем, что в январе—феврале риск заболеть коронавирусом может увеличиться из-за сезонного пика заболеваемости ОРВИ и гриппом.