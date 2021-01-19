В Бурятии вооруженный мужчина похитил трехлетнюю девочку

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В Хоринском районе Бурятии 39-летний ранее судимый мужчина забрал у отца трехлетнюю девочку, угрожая пневматическим пистолетом. Об этом говорится на сайте СУ Следственного комитета (СК) по Бурятии.

«В правоохранительные органы обратился местный житель с заявлением о похищении его трехлетней дочери незнакомым мужчиной», — отмечается в сообщении.

После этого следствие возбудило уголовное дело по п. «г», «д» ч. 2 ст. 126 УК (похищение несовершеннолетнего, совершенное с применением оружия). Злоумышленника задержали на въезде в Улан-Удэ, пропавшего ребенка нашли в его машине и вернули отцу.

Выяснилось, как пишет СК, что похититель — знакомый матери ребенка. Родители девочки развелись, ребенок остался с отцом в Хоринском районе, а женщина переехала в другой регион. Там она обратилась в суд с заявлением об определении места жительства дочери вместе с ней.