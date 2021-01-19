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В Бурятии вооруженный мужчина похитил трехлетнюю девочку

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Хоринском районе Бурятии 39-летний ранее судимый мужчина забрал у отца трехлетнюю девочку, угрожая пневматическим пистолетом. Об этом говорится на сайте СУ Следственного комитета (СК) по Бурятии.

«В правоохранительные органы обратился местный житель с заявлением о похищении его трехлетней дочери незнакомым мужчиной», — отмечается в сообщении.

После этого следствие возбудило уголовное дело по п. «г», «д» ч. 2 ст. 126 УК (похищение несовершеннолетнего, совершенное с применением оружия). Злоумышленника задержали на въезде в Улан-Удэ, пропавшего ребенка нашли в его машине и вернули отцу.

Выяснилось, как пишет СК, что похититель — знакомый матери ребенка. Родители девочки развелись, ребенок остался с отцом в Хоринском районе, а женщина переехала в другой регион. Там она обратилась в суд с заявлением об определении места жительства дочери вместе с ней.

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Задержанный 26-летний житель деревни Макариха

Прежде чем суд вынес решение, женщина вернулась в Бурятию с «ранее судимым приятелем» и вместе с ним приехала к дому бывшего супруга. Непосредственно в похищении она не участвовала, оставаясь в машине. «Ее друг зашел внутрь, где, применяя пневматический пистолет и угрожая отцу девочки убийством, похитил ребенка из дома, вывел на улицу и усадил в машину к матери», — рассказали в СК.

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На въезде в Улан-Удэ машину с похищенной девочкой остановили по ориентировке. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.

В конце сентября во Владимирской области пропал семилетний мальчик, спустя почти два месяца полиция нашла его дома у 26-летнего жителя местной деревни Макариха. Ребенок рассказал, что похититель затолкнул его в свою машину на автобусной остановке. Мужчину задержали, суд арестовал его на два месяца.

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