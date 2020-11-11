В США освободили осужденную за похищение собственного ребенка россиянку

Богдана Осипова (Фото: #HelpBogdana / VK)

Россиянку Богдану Осипову, обвиненную в похищении собственного ребенка и вывозе его за пределы страны, освободили из тюрьмы американского штата Коннектикут. Об этом написало российское посольство в США в Facebook.

«Рады приветствовать Богдану Осипову вне стен тюрьмы. <...> Продолжим добиваться возвращения соотечественницы на Родину», — говорится в сообщении.

Посольство отметило, что надеется на справедливость по отношению к россиянке при вынесении ей нового приговора.

У Осиповой двойное гражданство — России и США. По версии следствия, в 2014 году она вывезла из Штатов в Россию двух своих детей от супруга-американца без согласования с ним. Уже в России женщина родила третьего ребенка. Американский муж россиянки подал на развод и получил согласие. Развод одобрили как российский, так и американский суды. В Канзасе судья также постановил вернуть двух детей их отцу из США.