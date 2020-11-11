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В США освободили осужденную за похищение собственного ребенка россиянку

Богдана&nbsp;Осипова
Богдана Осипова (Фото: #HelpBogdana / VK)

Россиянку Богдану Осипову, обвиненную в похищении собственного ребенка и вывозе его за пределы страны, освободили из тюрьмы американского штата Коннектикут. Об этом написало российское посольство в США в Facebook.

«Рады приветствовать Богдану Осипову вне стен тюрьмы. <...> Продолжим добиваться возвращения соотечественницы на Родину», — говорится в сообщении.

Суд в США распорядился освободить россиянку Осипову
Общество
Фото:John Moore / Getty Images

Посольство отметило, что надеется на справедливость по отношению к россиянке при вынесении ей нового приговора.

У Осиповой двойное гражданство — России и США. По версии следствия, в 2014 году она вывезла из Штатов в Россию двух своих детей от супруга-американца без согласования с ним. Уже в России женщина родила третьего ребенка. Американский муж россиянки подал на развод и получил согласие. Развод одобрили как российский, так и американский суды. В Канзасе судья также постановил вернуть двух детей их отцу из США.

Генконсульство России назвало негуманным приговор россиянке Осиповой
Общество

Как установило следствие, Осипова не вернула детей и стала требовать у бывшего мужа деньги за возможность контактировать с ними. В 2017 году женщина приехала в США, где ее задержали и обвинили в похищении и вымогательстве. Суд присяжных признал россиянку виновной по трем из пяти пунктов обвинения, Осипову приговорили к семи годам лишения свободы.

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Генконсульство России в Хьюстоне назвало приговор несправедливым и негуманным, заявив о нарушении прав россиянки и намерении оспорить решение суда. Дипломаты пояснили, что она не вымогала деньги, а попросила бывшего мужа платить алименты. В начале ноября Федеральный окружной суд Канзаса распорядился освободить Осипову. Новый приговор ей вынесут в начале января 2021 года.

США тюрьма освобождение
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