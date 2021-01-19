Землетрясения в Аргентине магнитудой 6,5 вызвало панику у жителей

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В аргентинской провинции Сан-Хуан произошло землетрясение магнитудой 6,5. Об этом пишет Tiempo de San Juan.

Оно вызвало отключения электричества по всему региону и напугало местных жителей, которые в панике покинули свои дома. Инцидент случился около полуночи 19 января ( 6 утра мск). Эпицентр находился в городе Медиа Агуа на глубине 128 км. Как пишет издание, подземные толчки меньшей силы продолжались спустя 20 минут после первоначального землетрясения, они ощущались, в частности, в Кордове и Буэнос-Айресе.

О погибших или серьезных разрушениях инфраструктуры не сообщается.

Ранее землетрясение магнитудой 6,1 в Аргентине фиксировали 10 января. Оно произошло на севере страны, эпицентр землетрясения находился в 144 км к западу от города Сан-Сальвадор-де-Жужуй на глубине 185 км. О пострадавших и разрушениях также не сообщалось.