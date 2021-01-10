В Аргентине произошло землетрясение магнидутой 6,1

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на севере Аргентины. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Эпицентр землетрясения находился в 144 км к западу от города Сан-Сальвадор-де-Жужуй. Очаг стихии залегал на глубине 185 км.

Информация о разрушениях не поступала. Данные о погибших и пострадавших в результате землетрясения не приводятся.

В конце декабря землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Хорватии.

Эпицентр находился в районе города Петриня в центральной части государства. Он причинил серьезный ущерб городской инфраструктуре. Последствия также ощущались в городе Сисак, где больше всего оказались повреждены старые здания в центре населенного пункта. В результате погибли семь человек.